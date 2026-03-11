Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 yılı Şubat ayı sıcaklık analizi raporu, Türkiye genelinde dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

Rapora göre şubat ayında ülkenin büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Ortalama sıcaklık değerleri uzun yıllar ortalamasını önemli ölçüde aşarken, ay boyunca ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar da dikkat çekti.

Türkiye genelinde sıcaklıklar normallerin üzerinde gerçekleşti

Meteoroloji verilerine göre Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Uşak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bunun dışında kalan Türkiye’nin büyük bölümünde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bu durum özellikle batı ve iç kesimlerde hissedilir bir sıcaklık artışına neden oldu.

Son 56 yılın en sıcak üçüncü şubat ayı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1991-2020 yılları arasındaki uzun dönem verilerine göre şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece olarak hesaplanıyor.

Ancak 2026 yılı Şubat ayında ortalama sıcaklık 7,6 dereceye yükseldi. Böylece sıcaklıklar normal değerlerin 3,5 derece üzerinde gerçekleşti. Bu verilerle birlikte 2026 yılı Şubat ayı, son 56 yılın en sıcak üçüncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

En düşük sıcaklık Ardahan’da ölçüldü

Şubat ayı boyunca Türkiye’de ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 derece oldu. Bu değer Ardahan’da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle yüksek kesimlerde sert kış koşullarının devam ettiğini gösterdi.

En yüksek sıcaklık Bartın’da kaydedildi

Aynı dönemde Türkiye genelinde ölçülen en yüksek sıcaklık ise 28,6 derece olarak kayıtlara geçti. Bu sıcaklık Bartın’da ölçülerek şubat ayı için dikkat çekici bir değer olarak raporlara yansıdı.