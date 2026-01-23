Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube, belediye mülkiyetinde bulunan Halkapınar Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve Tepecik Gasilhanesi’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine tepki gösterdi.

Sendika, söz konusu taşınmazların İzmir halkının ortak kullanımına ve kamusal hizmete ait olduğuna dikkat çekerek, yapılan işlemin kamu yararını yok saydığını vurguladı.

“İzmir Halkının Ortak Hakkına Müdahale”

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzun yıllardır kamu hizmeti verilen Halkapınar Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve Tepecik Gasilhanesi’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle devredilmesinin İzmir halkının ortak hakkına yönelik açık bir müdahale olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu devir işleminin kamusal yararı göz ardı ettiği belirtildi.

“Kamusal Alanlar Rant Alanına Dönüştürülüyor”

Açıklamada, halkın ortak varlıklarının rant alanlarına dönüştürüldüğü vurgulanarak, Halkapınar Meslek Fabrikası’nın yıllardır kadınların, gençlerin ve işsizlerin meslek edinmesine olanak sağladığı, istihdama ve kent yaşamına doğrudan katkı sunduğu ifade edildi. Meslek Fabrikası’nın yalnızca bir bina değil, İzmir’in emekle oluşturulmuş kamusal bir eğitim alanı olduğu belirtilirken, el değiştirmesinin binlerce kentlinin eğitim ve istihdam olanaklarından mahrum bırakılması anlamına geldiği kaydedildi.

Sendika açıklamasında, AK Parti iktidarının 23 yıllık yönetimi boyunca özelleştirme, imar düzenlemeleri ve idari tasarruflar yoluyla kamusal alanları sistemli biçimde elden çıkardığı ve halkın ortak varlıklarını rant alanlarına dönüştürdüğü görüşüne yer verildi.

“Siyasi Baskı ve İntikam Politikası”

Açıklamada, son yerel seçimlerin ardından muhalif belediyelerin baskı altına alındığı ileri sürülerek, İzmir örneğinde olduğu gibi belediye bünyesinde halka hizmet üreten tarihsel ve kamusal taşınmazların “yasal kılıflar” altında gasbedilmeye çalışıldığı savunuldu. Bu uygulamaların siyasi bir intikam anlayışının ürünü olduğu ifade edildi,.

“Kent Hafızasına ve Yerel İradeye Müdahale”

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube açıklamasında, Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve Tepecik Gasilhanesi’nin hem kamusal hizmetin yürütüldüğü hem de kent hafızasında önemli yeri olan yapılar olduğu vurgulandı. Devir işleminin İzmir halkının iradesine ve yerel yönetimlerin kamusal hizmet üretme hakkına açık bir müdahale olduğu belirtilerek, sendikanın bu sürecin karşısında durmaya devam edeceği kaydedildi.