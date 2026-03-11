Son Mühür / Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören ve özellikle TOKİ projeleri gibi kamu taahhüt işleriyle tanınan Ral Yatırım Holding, stratejik sektörlerdeki büyüme hamlesine bir yenisini daha ekliyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ral Enerji A.Ş., Kınık’ta "Efkaftepe Rüzgar Enerji Santrali (RES)" projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Hayata geçmesi durumunda santral, 24 megawatt kurulu güce sahip olacak.

Milli Savunma Bakanlığı görüşüyle rota İzmir’e kırıldı

Projenin ilk planlama aşamasında Manisa sınırları içerisinde kurulması öngörülmüştü. Projenin ilk planlama aşamasında Manisa sınırları içerisinde kurulması öngörülürken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan teknik değerlendirmelerde mevcut lokasyonun uygun bulunmadığı bildirildi. Sürecin ilerleyememesi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçtiğimiz yıl aralık ayında önlisans süresi içinde gerekli ilerlemenin sağlanamadığını belirterek Ral Enerji AŞ'nin Manisa’daki 24 MWe gücündeki RES projesine ait önlisansları geçersiz kıldığını açıkladı. Manisa’daki planın devre dışı kalmasının ardından şirket, yeni RES yatırımının rotasını Kınık'a çevirdi. Hızlı bir saha değişikliği sürecine giren şirket, projeyi Kınık'ın Örtülü ve Köseler Mahalleleri sınırlarına taşıma kararı aldı. 405 hektarlık geniş bir alana yayılacak olan proje için hazırlanan Tanıtım Dosyası ile birlikte Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci de resmen başlatıldı.

520 milyon liralık yatırım

Toplam yatırım bedeli yaklaşık 520 milyon 800 bin TL olarak hesaplanan Efkaftepe RES, modern enerji teknolojilerinin en güncel örneklerinden biri olacak. Proje kapsamında kurulacak 4 adet dev türbinin yanı sıra, 24 megawatt kapasiteli "Üretim Tesisine Bütünleşik Elektrik Depolama Ünitesi" inşa edilecek. Bu sistem sayesinde üretilen enerji depolanabilecek ve ihtiyaç anında tekrar şebekeye verilecek.

Orman Alanı sınırı içinde

Köseler Mahallesi, kurulması planlanan T1 numaralı türbine sadece bin 240 metre, T2 türbine ise bin 932 metre mesafede bulunuyor. 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı’na göre proje alanının tamamı "Orman Alanı" kullanımında kalıyor. Proje kapsamında inşa edilecek 4 türbin için bölgeye 8 bin 580 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde yeni bir yol açılması planlanıyor.

İnşaat aşamasının yaklaşık 12 ay sürmesi planlanan dev projede, montaj ve yapım safhasında 20 kişilik bir teknik ekip görev alacak. Projenin ekonomik ömrü ise 49 yıl olarak öngörülüyor.