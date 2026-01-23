Son Mühür/ Emine Kulak- 3 gün önce Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup, ellerinde Öcalan bayrakları ile sınır hattında dikili Türk Bayrağını indirmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken 35 kişi şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan tüm dernek, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerden tepkiler gelmeye devam ederken bugün İzmir Adliye’si önünde Cumhuriyetçi avukatlar grubu basın açıklamasında bulundu.

İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına konuşan Avukat Hakan Ayaz, Nusaybin’de yaşanan olay başta olmak üzere Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eylemlerin Türk milletinin vicdanında derin bir infial yarattığını söyledi.

“Millete yapılmış bir saldırı”

Av. Ayaz, Türk bayrağının bu topraklar uğruna can veren şehitlerin hatırası, milletin bağımsızlık iradesi ile Cumhuriyetin ve onun değerlerinin sembolü olduğunu vurgulayarak, bayrağa yönelik her saldırının doğrudan bu ülkede barış içinde yaşamak isteyen millete yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

“Bu eylemler düşünce özgürlüğüyle açıklanamaz”

Türk bayrağını yere atmanın, aşağılamanın ya da hedef almanın ne düşünce özgürlüğü ne de demokratik haklarla açıklanamayacağını belirten Av. Ayaz, bu tür eylemlerin açıkça suç olduğunu ve toplumsal barışı sabote etmeye yönelik bilinçli provokasyonlar niteliği taşıdığını söyledi. Ayaz, bayrağa uzanan bu tür girişimler karşısında sessiz kalınmasının asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Savcılara açık çağrı: "Re'sen soruşturma başlatılsın"

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına Cumhuriyet savcılarını açıkça göreve çağıran Ayaz, söz konusu eylemler hakkında re’sen soruşturma başlatılmasının hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğunu belirtti. Ayaz, yalnızca faillerin değil, varsa azmettiricilerin ve organize edenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Cezasızlık algısının bu tür suçların tekrarına zemin hazırladığını ifade eden Ayaz, kamu düzeni ve toplumsal barışın telafisi güç zararlar gördüğüne dikkat çekti.

“Sağduyu ve kararlı duruş çağrısı”

Millete de çağrıda bulunan Av. Ayaz, vatandaşları bu tür kışkırtmalara karşı sağduyulu olmaya, ancak milli değerlere sahip çıkma konusunda kararlı ve tavizsiz bir duruş sergilemeye davet etti. Türk bayrağının milletin ortak onuru olduğunu vurgulayan Ayaz, bayrağın tartışmaya açılmasının, hedef alınmasının ya da istismar edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz”

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına açıklamasını sürdüren Ayaz, Cumhuriyetin değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokratik ve sosyal hukuk devletine sarsılmaz bir inançla bağlı olduklarını ifade ederek, bu doğrultudaki mücadelelerini azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.