Son Mühür / Yağmur Daştan - Depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak Zafer Ortaokulu’nun yıkım kararının 'tasarruf' gerekçesiyle ertelendiği geçtiğimiz yılın eylül ayında gündeme gelmişti. Öğrenciler, süreç içinde ikili öğretime geçerek zorluklar yaşarken; konunun bir an öncesinde çözülmesi noktasında hem veliler hem de öğrenciler çağrıda bulunmuştu. Ne zaman çözüleceği merak edilen sürecin ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu okulun yapımı için ihaleye çıktı.

16 derslikten oluşacak!

İhale kapsamında Konak ilçesi 1. Sultaniye Mahallesi, 51 ada 1 parsel üzerinde yer alacak okul binasının, bodrum, zemin ve 2 katlı şekilde inşa edilmesi planlanıyor. Toplam 2 bin 933,27 metrekare inşaat alanına sahip olacak yeni bina 16 derslikten oluşacak. Yapım süresinin, yer tesliminden itibaren 300 takvim günü olarak belirlendiği ihalede, sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacağı ifade edildi. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği, ihaleye yalnızca yerli isteklilerin katılabileceği kaydedildi.

‘Çok büyük sıkıntıları vardı’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen, okulun uzun süredir kötü koşullarla mücadele ettiğinin altını çizdi. Söz konusu okulla ilgili yapım ihalesinin öne çekilmesinin olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Şen, “Zafer Ortaokulu uzun süredir üzerinde durduğumuz bir konu. Çünkü gerçek anlamda okul binası kötü durumdaydı; kalorifer sistemi sıkıntılıydı ve hem öğrenciler hem de eğitimciler zor koşullar altında eğitimi sürdürüyorlardı. Açıkçası binanın ne zaman yıkılıp yenisini yapacağını biz de merak ediyorduk. Daha önce okulun yapımının 2027 yılına kalacağı ifade ediliyordu, öne çekiliyor olmasını oldukça olumlu karşılıyoruz” dedi.

‘Birçok binada iki ila üç okul eğitim veriyor’

“Eğitim sürecinde bu tarz işlerin bir an evvel halledilmesi gerekiyor” sözleriyle devam eden Başkan Şen, “Daha önce Yapıcıoğlu İlkokulu’nun binasının yenilenmesi yapılmıştı. Şimdi Yapıcıoğlu İlkokulu’nun binası Zafer Ortaokulu ile paylaşıyor. Açıkçası 30 Ekim İzmir depreminden sonra birçok okulumuz ne yazık ki bu süreçlerden geçmek zorunda kaldı. Şu anda bile halihazırda birçok yerde aynı binanın içinde iki ila üç okul eğitim veriyor. Bu inşaatların bir an önce yapılması ve bitirilmesi şart. Taşına taşına bil hal olduk, öğrenciler de ikili eğitimde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Deprem sonrasında birçok eğitim yuvası yıkıldı; yerine yapılanlar olduğu gibi henüz yapılamayanlar da var. Ödenek eksikliği nedeniyle sürecin bir hayli yavaş gittiğini söyleyebilirim. Özellikle Konak, Karabağlar gibi büyük merkez ilçelerde bu sorunu çok yaşıyoruz. Bir an önce bu sorunların çözülmesini ve eğitim sistemimizin rahatlamasını talep ediyoruz” diye konuştu.