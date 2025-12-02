Son Mühür- İzmir’in Balçova ilçesinde uzun süren ve bölge sakinlerini mağdur eden arsa sorunu, devletin kararlı adımlarıyla çözüm yolunda önemli bir virajı daha geride bıraktı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yaptığı açıklamada, yarım asırdır süregelen bu kronik meselenin çözüm sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını duyurdu.

Çevre düzeni planı bakanlık onayı aldı

Balçova Arsa Mağdurları sorununu kökünden çözecek yasal düzenlemelerin zeminini oluşturan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmen onaylandı. Kaya, bu onayın, bölge halkının yıllardır beklediği en kritik dönemeç olduğunu vurguladı. Onaylanan plan, ilgili prosedür gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü’nde bugün itibarıyla askıya çıkıyor. Bu askı süreci, planın resmileşmesi yolunda atılan en somut adımı temsil ediyor.

Teşekkür mesajı: Süreç şeffaflıkla yürüyecek

Mahmut Atilla Kaya, çözüm sürecinin kararlılıkla ilerlemesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum olmak üzere, planlama sürecini büyük bir titizlikle yürüten Mekansal Planlama Genel Müdürü Sayın Yavuz Erdal Kayapınar’a ve tüm bakanlık bürokratlarına şükranlarını sundu.

Kaya, sürecin bundan sonraki aşamalarının da geçmişte olduğu gibi şeffaf, katılımcı ve siyaset üstü bir anlayışla yürütüleceğini belirtti.

İş birliği ve ortak akıl vurgusu

Çözümün kalıcı olması için yerel yönetimlerle sağlanan iş birliğine dikkat çeken Kaya, süreç boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi'nin katkılarıyla sağlanan uzlaşı kültürünün korunacağını ifade etti. Açıklamada, kent dinamiklerini temsil eden tüm kurumlarla ortak akıl ekseninde çalışmaya devam edileceği vurgulandı. Kaya, atılan bu önemli adımın İzmir’e ve özellikle Balçovalı hemşehrilere hayırlı olmasını dileyerek, sürece emek veren herkese teşekkürlerini yineledi.