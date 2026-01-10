Son Mühür/Merve Turan- Dünyanın önde gelen doğal taş fuarları arasında yer alan Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 14-17 Nisan 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir’de sektör profesyonellerini ağırlamak üzere 31’inci kez kapılarını açacak. İzmir, bir kez daha doğal taş sektörünün uluslararası buluşma noktası haline gelecek.

Uluslararası iş birliği güçleniyor

Bu yıl fuarda öne çıkan gelişmelerden biri, İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu ile yapılan stratejik iş birliği oldu. Uzun yıllardır İtalyan doğal taş sektörünün uluslararası temsilinde aktif rol üstlenen Konfederasyon Onursal Başkanı Flavio Marabelli, geçtiğimiz aylarda İzmir’e gelerek İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, yöneticiler ve TÜMMER yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Bu temaslar sonucunda imzalanan anlaşma, iki ülke firmaları arasında yeni ticari fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Yeni iş ve ticaret fırsatları

Anlaşma kapsamında İtalyan firmaların fuardaki görünürlüğü artırılacak, Marble İzmir’in Avrupa pazarındaki konumu güçlendirilecek. Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ile İtalya’nın teknoloji ve işleme alanındaki uzmanlığı bir araya gelerek, her iki taraf için yeni iş fırsatlarının kapısını açacak. Fuar, aynı zamanda uluslararası ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayacak B2B görüşmeler ve alım heyetleriyle desteklenecek.

Global katılım ve tanıtım çalışmaları sürüyor

Marble İzmir, uluslararası görünürlüğünü artırmak ve fuara profesyonel ilginin yükselmesini sağlamak amacıyla farklı ülkelerde tanıtım ve iş birliği faaliyetlerini sürdürüyor. İtalya, ABD, Hindistan, Çin, İran, Portekiz ve Polonya gibi ülkelerden firmaların fuara katılması bekleniyor. Organizasyon, doğal taş sektörünün global dinamiklerini İzmir’e taşıyor.

30 yılı aşan bir marka

1995 yılında 47 katılımcı ve 4 bin 719 ziyaretçi ile başlayan Marble İzmir, bugün 150 bin metrekarelik alan, binden fazla katılımcı ve 100’ü aşkın ülkeden on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan dev bir organizasyona dönüştü. Fuar, doğal taşın yanı sıra ileri işleme teknolojileri, sürdürülebilir madencilik uygulamaları ve tasarım trendlerini de tek platformda bir araya getiriyor.

Tasarım ve inovasyon odaklı etkinlikler

2026’da fuarda gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması, genç tasarımcıları sektöre kazandırmayı ve doğal taş ürünlerine yenilikçi bir vizyon kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra B2B görüşmeler, katılımcı firmalara ihracatlarını geliştirme ve yeni pazarlara açılma fırsatı sunacak.

Türkiye’nin doğal taş ihracatında stratejik rolü

Fuarın başladığı 1995 yılında 70 milyon dolar olan doğal taş ihracatı, günümüzde 2 milyar dolara ulaşmış durumda. Marble İzmir, Türkiye’nin Çin, Hindistan, ABD, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına açılan stratejik ticaret kapısı konumunu sürdürüyor.

“Sektörün küresel gücünü İzmir’den dünyaya taşıyacağız”

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, fuarın 31’inci yılında da doğal taş sektörünün uluslararası buluşma noktası olmayı sürdüreceğini belirterek şunları söyledi:

“Marble İzmir; üreticileri, ihracatçıları, teknoloji geliştiricilerini, mimarları ve tasarımcıları aynı platformda buluşturan bir organizasyon haline geldi. Bu yıl İtalya ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, uluslararası etkileşimi artıracak. Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya birçok ülkeden katılımcı ve alım heyeti ile gerçekleştirilecek B2B görüşmeler, firmalarımıza yeni ticaret fırsatları sunacak. 31. yılında da sektörün küresel gücünü İzmir’den dünyaya taşımaya devam edeceğiz.”