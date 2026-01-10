Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada yüzde yüz uzlaşma ve yerinde dönüşüm prensipleri çerçevesinde 6 bölgede toplam 248 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını yoğunlaştırdığını açıkladı. Çalışmalar kapsamında 1.955 bağımsız bölüm güvenli şekilde tahliye edilerek yıkıldı. Karabağlar Uzundere ve Karşıyaka Örnekköy’de 1.150 bağımsız birimin inşaatı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Şu anda Gaziemir Emrez-Aktepe, Konak Ege Mahallesi, Karabağlar Uzundere ve Karşıyaka Örnekköy’de 6.346 bağımsız birimin yapımına yönelik kontrollük ve inşaat faaliyetleri sürüyor. Ayrıca, dönüşüm alanı içinde yer alan ve “afete maruz bölge” olarak ilan edilen alt bölgelerde kamulaştırma görüşmeleri devam ediyor.

İnşaat çalışmaları Ege Mahallesi ve Gaziemir’de devam ediyor

Ege Mahallesi 1. Etap’ta üç blokta 714 bağımsız bölümde inşaat çalışmaları devam ediyor. Gaziemir 1. Etap’ta ise İZBETON AŞ ile imzalanan protokol kapsamında 291 bağımsız bölümün tamamlanması için ikmal ihalesi hazırlıkları yürütülüyor. Gaziemir 2. Etapta 261 bağımsız bölümün yapım faaliyetleri de sürüyor.

Örnekköy’de 3., 4. ve 5. etaplarda inşaat başladı

Örnekköy’de 1. ve 2. Etap inşaatları tamamlandı; 1. Etapta 143, 2. Etapta 190 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. 3. Etapta 611, 4. Etapta 407 bağımsız bölümün yapımına başlandı ve ikmal ihalesiyle çalışmalar hız kazandı. 5. Etapta ise 585 bağımsız bölümün inşaatı devam ediyor. Projenin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Uzundere’de büyük ölçekli dönüşüm sürüyor

Uzundere’de 1. ve 2. Etapta inşaatlar tamamlandı; 1. Etapta 341, 2. Etapta 476 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. 3. Etapta İZBETON AŞ ile yapılan protokol kapsamında 1.624 bağımsız bölümün inşaatına başlandı. 4. Etapta ise 1.853 bağımsız bölümün tamamlanması için yapılan ikmal ihalesi sözleşme aşamasında bulunuyor.

Yıkım ve yeni yapım faaliyetleri

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında uzlaşma sağlanan 950 yapıdaki 1.955 bağımsız bölüm yıkıldı. 2.886 sayılı kanun ve protokoller kapsamında toplam 6.346 bağımsız bölümün (5.939 konut, 407 iş yeri) yapımına başlandı.

“İzmir Yenileniyor” projesi ile depreme dayanıklı kent

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan “İzmir Yenileniyor” projesi, deprem riski taşıyan yapıların güvenli hale getirilmesini hedefliyor. Proje kapsamında riskli yapılar için başvuru süreci başlatıldı. Yapı sahipleri, dönüşüm adımlarını kolayca planlayabilecek ve projeye dahil olarak binalarını dönüştürebilecek.

2020 İzmir Depremi sonrası Bayraklı ve Bornova ilçeleri pilot bölge olarak seçildi. 30 Ekim 2025’te açılan proje web sitesine iki ayda 160 başvuru geldi ve pilot bölgelerden gelen başvuruların değerlendirilmesi başladı. Diğer ilçelerden gelen taleplerin incelenmesi ise devam ediyor.