Son Mühür- "O Hayat Benim", "Kuruluş Osman" ve "Taşacak Bu Deniz" gibi projelerde rol alan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla sık sık gündemde yer alıyor.

2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından 58 kilo veren ve 52 kiloya düşen Bozoğlu, son paylaşımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Çocukluk aşkıyla 30 yıl sonra bir araya geldi

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla özel hayatına dair sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. Bozoğlu, çocukluk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden buluştuğunu fotoğraflarla paylaştı.

Duygusal paylaşım dikkat çekti

Bozoğlu, sevgilisiyle çekildiği karelere duygusal bir not ekledi. Ünlü oyuncu gönderisinde şu ifadeleri kullandı: “13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka…”