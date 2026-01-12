Son Mühür- Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük’ün başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden bu yana güçlü hikayesi ve gerçekçi karakterleriyle dikkat çekiyor.

Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan yapım, reyting listelerinde üst sıralardaki yerini istikrarlı biçimde sürdürüyor.

Deniz Baysal’dan 13. bölüm için iddialı açıklama

Dizinin başrol oyuncularından Deniz Baysal, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13. bölümün izleyicileri şaşırtacak sürpriz gelişmelere sahne olacağını duyurmuştu. Baysal’ın bu açıklaması, yeni bölüm öncesinde beklentileri daha da yükseltmişti.

Ulaş Tuna Astepe: “Başarının sırrı gerçekçilik”

Başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe ise dizinin yakaladığı büyük başarının ardında, karakterlerin hayata yakın olması ve olay örgüsünün akıcı ilerlemesi olduğunu vurgulamıştı.

Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca diziden ayrıldı

Tüm bu olumlu gelişmelerin ardından, dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Şükriye karakteriyle dikkat çeken Ulviye Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye veda ettiğini duyurdu. Karaca, “Hoşçakal Şükriye” notuyla karakterine duygusal bir şekilde veda etti.

Yapımdan resmi açıklama bekleniyor

Ulviye Karaca’nın ani ayrılığı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizinin sıkı takipçileri, bu ayrılığın nedenine anlam veremediklerini dile getirirken, yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmasını beklediklerini ifade etti.