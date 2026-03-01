Son Mühür- Ekranların sevilen oyuncuları Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka cephesinde ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bir süredir birlikte olan çiftin ilişkisini sonlandırdığı öğrenilmişti. Ayrılığın perde arkasına dair ortaya atılan iddialar ise dikkat çekti.

Sosyal medyada dikkat çeken hamle

Bir dönem ilişkileriyle sık sık konuşulan ikilinin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

İlk etapta çiftin karşılıklı anlaşarak, sorunsuz bir şekilde yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. Ancak kulislerde konuşulan farklı bir iddia magazin gündemini hareketlendirdi.

Ayrılık nedeni ihanet mi?

İddialara göre ayrılığın arkasında ihanet şüphesi bulunuyor. Öne sürülen bilgilere göre Hafsanur Sancaktutan’ın, Kubilay Aka’nın telefonunda bazı mesajlara ulaştığı ve bu durumun ardından ilişkiyi bitirme kararı aldığı iddia edildi.

İddialara göre, Sancaktutan’ın bir süre partnerinin davranışlarından şüphelendiğini ve yaşanan gelişmeler sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını öne sürüyor.

“Adamın alasını buldum” demişti

Hafsanur Sancaktutan, ilişkilerinin ilk döneminde yaptığı bir açıklamada Kubilay Aka için “Adamın alasını buldum” ifadelerini kullanmış ve bu sözleri uzun süre gündemde kalmıştı.

Taraflardan resmi açıklama yok

Ayrılığa ilişkin ortaya atılan ihanet iddiaları sonrası gözler iki oyuncuya çevrildi. Ancak Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan resmi bir açıklama geldi.