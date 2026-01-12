Son Mühür- İran’da devam eden protestolara destek veren ünlü şarkıcı Hadise’nin sosyal medya paylaşımı, Türkiye’de geniş yankı uyandırdı.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan mesaj, gazeteci Fulya Öztürk’ün eleştirel çıkışıyla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Hadise: “Sessiz kalamam, İran halkının yanındayız”

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’daki protestolara dikkat çekerek, yaşananlara kayıtsız kalamayacağını vurguladı.

Ünlü şarkıcı, mesajında İran halkının özgürlük ve onur mücadelesi verdiğini belirterek, “İran, yanındayız. Seni görüyor ve duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim” ifadelerini kullandı.

Hadise’nin bu çağrısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşım binlerce yorum ve paylaşım aldı.

Fulya Öztürk: “Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz”

Gazeteci Fulya Öztürk, Hadise’nin paylaşımına sert sözlerle yanıt verdi. Öztürk, ünlü şarkıcının Gazze konusunda sessiz kaldığını hatırlatarak, Ortadoğu’daki gelişmelere daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında, bölgedeki dengelere dikkat çekerek, “Biraz Ortadoğu’da neler yapılmaya çalışıldığını araştırmanızı ve haber izlemenizi tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi. Bu sözler, sosyal medyada yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

“Kimsenin linç edilmesini istemem” diyerek tonunu yumuşattı

Gelen tepkilerin ardından Fulya Öztürk, yeni bir açıklama yaparak söylemlerini yumuşattı. Kimsenin hedef gösterilmesini ya da linç edilmesini istemediğini vurgulayan Öztürk, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Mesajında, yaşananların yalnızca İran özelinde değil, bölgesel ve küresel güç dengeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürk, “Hadise hanımın ya da herhangi bir ismin linç edilmesini istemem. Daha birlik içinde olmamız gerekiyor” sözleriyle tartışmaya noktayı koymaya çalıştı.