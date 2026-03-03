Son Mühür- İran’ın Tel Aviv’e yönelik füze saldırılarının ardından kentte artan gerilim, medya çalışmalarına da yansıdı.
İsrail’de görev yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman’ın canlı yayını, güvenlik birimleri tarafından durduruldu. Bağlantının, Savunma Bakanlığı binası önünde gerçekleştirildiği sırada kesildiği bildirildi.
İran saldırısı sonrası kentte hareketlilik
İran’ın Tel Aviv’e düzenlediği füze saldırılarının ardından şehirde sirenler çaldı, siviller sığınaklara yönlendirildi. Saldırı sonrasında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, kent genelinde polis ve askeri hareketlilik dikkat çekti.
Bölgedeki son durumu aktaran CNN Türk ekibi, saldırı anı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri canlı yayında izleyicilere aktarıyordu. Özellikle sivillerin sığınaklardan çıkış anlarının görüntülendiği sırada yayına müdahale edildiği ifade edildi.
Savunma Bakanlığı önünde canlı yayın kesildi
Canlı bağlantının, Israel Ministry of Defense binası önünden yapıldığı belirtildi. Yayın sırasında güvenlik güçlerinin ekibe yaklaşarak çekimi durdurduğu ve bağlantının kesildiği bildirildi. Yayını durdurulan CNN Türk ekibi gözaltına alındı.