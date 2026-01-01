"Taşacak Bu Deniz neden yok?" ve "Yeni bölüm ne zaman?" soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yılbaşı haftası olması nedeniyle televizyon kanallarının yayın politikalarında yaptığı değişiklikler, sevilen dizinin de kısa bir mola vermesine neden oldu.

Dizinin 13. bölümünün yayınlanmama gerekçesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanan "yılbaşı tatili" arası olarak açıklandı. Televizyon kanalları, yılın ilk haftasında reklam anlaşmaları ve izleyici alışkanlıklarındaki değişimler nedeniyle genellikle dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyor. Bu kapsamda Taşacak Bu Deniz ekibi de bir haftalık bir aranın ardından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Ne Zaman?

İzleyicilerin merakla beklediği 13. bölüm için tarih netleşti. Yapılan resmi açıklamaya göre, dizi bir haftalık aranın ardından kendi gününde ve saatinde ekranlara dönecek. Taşacak Bu Deniz, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında kaldığı yerden devam edecek. Bu hafta dizinin yayın saatinde ise kanalın farklı bir program veya film kuşağına yer vermesi bekleniyor.

Oyuncu Kadrosu ve Konusuyla Dikkat Çekiyor

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın uyumlu partnerliğiyle dikkat çeken dizi, güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Duygusal sahneleri ve sürükleyici senaryosuyla Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapım, bir haftalık aranın ardından heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.