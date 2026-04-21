Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde kritik bir gelişme daha yaşandı.

Yürütülen adli süreç çerçevesinde gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, savcılık sorgusu tamamlanmıştı. Savcılık sorgusu tamamlanan Sonel, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Mahkemeden tutuklama kararı çıktı!

Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Tunceli eski valisi Tuncay Sonel hakkında tutuklama kararı verildi.

Hastane kayıtları detayı!

Soruşturma kapsamında bir diğer önemli gelişme ise sağlık kurumlarıyla ilgili olmuştu. O dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, “hastane kayıtlarının silinmesi” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Çağdaş Özdemir de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Süreç yakından takip ediliyor!

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran dosya kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve tutuklamaların olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.