ABD-İran hattında yeniden tırmanmaya başlayan kriz, küresel petrol piyasasında ani dalgalanmalara yol açıyor. Dün sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7’ye yakın artış yaşamış ve bu artışla beraber de 97,50 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Günün geri kalan kısmında ise kazançların bir kısmı geri verilmişti. Bu gelişmeyle birlikte de Brent petrol yüzde 5,36 primle 95,22 dolar seviyesinde dengelenmişti.

Brent petrol bugün yeniden tavan yaptı!

Brent petrol bugün ise yeniden tavan yaptı. Brent petrolün fiyatının varil başına 100 doları aştığı görüldü. Bu artışta, İran'ın müzakerelere katılmama kararının etkili olduğu değerlendiriliyor.

İran'dan müzakere konusunda geri adım! Pakistan'a gitmeyecek!

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, dikkat çeken bir son dakika gelişmesini kamuoyuyla paylaştı. Tesnim Haber Ajansı tarafından aktarılan son dakika bilgilerine göre İran, müzakereler için Pakistan’a heyet göndermeyeceğini ABD tarafına iletti. İran’ın çeşitli nedenleri öne sürerek, ikinci tur kapsamında Çarşamba günü Pakistan’da bulunmama kararının netleştiği ve kararın Pakistan aracılığı ile ABD’ye iletildiği öğrenildi.