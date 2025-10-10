Taşacak Bu Deniz dizisi, Karadeniz’in doğal güzelliklerinin öne çıktığı Trabzon’da çekiliyor. Dizinin çekim lokasyonları arasında özellikle Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçeleri yer alıyor. Bu ilçelerdeki yaylalar, ormanlar ve sahil kesimleri diziye arka plan oluşturuyor. Ayrıca, Trabzon’un tarihi mekanları ve şehir merkezi de çekimlerde kullanılıyor.

Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor?

Dizi, Karadeniz’in otantik atmosferini ve doğal coğrafyasını yansıtmasıyla öne çıkıyor. Yapım ekibi, bölgenin özgün doğasını ve coğrafi özelliklerini gerçekçi bir şekilde aktarmak için yayla köyleri, sahil şeritleri ve bölgeye özgü mimariye sahip alanlarda çalışıyor. Sümela Manastırı ve civarındaki doğal platolar da çekimlere ev sahipliği yapıyor.

