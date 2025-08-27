TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in eşsiz doğası ve dramatik hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Trabzon’da çekilen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Peki, Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak, konusu nedir ve hangi oyuncular yer alıyor? İşte diziye dair tüm detaylar.

Dizinin başlangıç tarihi

Taşacak Bu Deniz dizisinin kesin yayın tarihi TRT 1 veya yapım şirketi OGM Pictures tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, kulis bilgilerine göre çekimler Eylül ayının ilk haftasında başlayacak ve dizi Ekim 2025’te ekranlarda olacak. Tanıtım fragmanının önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor, bu da dizinin sonbahar sezonunda izleyiciyle buluşacağının bir göstergesi.

Dizinin konusu

Taşacak Bu Deniz, Trabzon’un doğal güzellikleri arasında geçen, iki düşman ailenin, Furtunalar ve Koçariler’in, nesillerdir süren kan davasını konu alıyor. Hikaye, Yunan asıllı Eleni karakterinin Karadeniz’e gelerek köklerini ve ailesini araştırmasıyla yeni bir boyut kazanıyor. Dizi, kan davası, aile baskısı, töre ve bireysel özgürlük gibi toplumsal temaları cesurca işliyor. Karadeniz’in hırçın denizi ve sert doğası, bu dramatik hikayeye otantik bir arka plan sunuyor. Senaryo, Sen Anlat Karadeniz dizisinin ödüllü yazarları Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem tarafından kaleme alınıyor.

Oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Adil Koçari) ve Deniz Baysal (Esme Furtuna) yer alıyor. Bu iki isim, daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisinde de başarılı bir uyum sergilemişti. Kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç Furtuna), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman “Gezep”), Hakan Salınmış (Dursun), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine) ve Ali Öner (Gökhan) gibi isimler bulunuyor. Dizi, zengin ve deneyimli kadrosuyla dikkat çekiyor.

Çekim yeri ve yapım ekibi

Taşacak Bu Deniz, Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekiliyor. Bölgenin yemyeşil yaylaları, ormanları ve dalgalı sahil şeridi, dizinin görsel atmosferini güçlendiriyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken, yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Daha önce Sen Anlat Karadeniz ile büyük başarı elde eden senaristler ve başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe’nin yeniden bir araya gelmesi, diziyle ilgili beklentileri artırıyor.

Diziye dair beklentiler

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz kültürünü derinlemesine yansıtan hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla TRT 1’in yeni sezonunda iddialı bir yapım olmaya aday. Sen Anlat Karadeniz’in hayranları, benzer bir duygusal ve dramatik atmosfer beklerken, dizinin toplumsal temaları işleyiş biçimi merak konusu. Trabzon’un doğal güzellikleriyle harmanlanan bu hikaye, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir deneyim sunmayı hedefliyor.