Sosyal medyada sağlıklı beslenme, yaşam tarzı ve annelik üzerine yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sarıgül, özellikle mutfak sanatlarına olan ilgisiyle tanınıyor. 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Revna Sarıgül, cemiyet hayatının genç kuşak temsilcileri arasında yer alıyor.

Revna Sarıgül Kimdir?

Kızlık soyadı Çakır olan Revna Sarıgül, iş insanı Dursun Çakır'ın kızı olarak 1995 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Sarıgül, üniversite eğitimi için İngiltere'ye gitti. 2025 yılı itibarıyla 30 yaşında olan Sarıgül, iki çocuk annesi olarak yaşamını sürdürüyor.

Eğitim Hayatı ve Londra Yılları

Akademik kariyerine yurt dışında yön veren Revna Sarıgül, dünyanın saygın eğitim kurumlarından biri olan King's College London'da öğrenim gördü. Burada İşletme ve Ekonomi (Business Management) bölümünü başarıyla tamamlayarak 2017 yılında yüksek dereceyle mezun oldu.

Londra'da geçirdiği yıllar boyunca sadece akademik eğitimle yetinmeyen Sarıgül, kişisel ilgi alanı olan gastronomi üzerine de kendini geliştirdi. Mutfak sanatları ve dünya mutfakları üzerine çeşitli kurslara katılarak bu alandaki yetkinliğini artırdı. Türkiye'ye döndükten sonra bu birikimini dijital medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Özel Hayatı ve Evliliği

Revna Sarıgül, 2019 yılının Aralık ayında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu iş insanı Ömer Sarıgül ile evlendi. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahla dünyaevine giren çiftin düğünü, iş ve siyaset dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.

Bu evlilikten iki çocuğu bulunan Revna Sarıgül, 2025 yılının sonlarında eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma davası açtı. Süreç, talep edilen yüksek nafaka ve tazminat miktarlarıyla medyanın gündeminde yer aldı.