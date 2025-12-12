Kış mevsiminin vazgeçilmez parçalarından biri olan şişme montlar, hafif yapıları ve yüksek ısı yalıtımıyla kullanıcıya büyük konfor sağlıyor. Ancak yıkama ve kurutma aşamasındaki hatalar, montların iç dolgusunun birbirine yapışmasına neden olarak hem görünümü hem de sıcak tutma performansını olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre bu sorun, birkaç dakikalık kolay uygulamalarla tamamen giderilebiliyor.

Topaklanma neden oluşuyor

Montların yüksek devirde yıkanması veya hatalı kurutulması, iç dolgunun bir araya toplanmasına yol açıyor. Bu durum montun kabarıklığını azaltıyor, ısı yalıtımını düşürüyor ve giysinin eski formunu kaybetmesine neden oluyor. Dolgunun yapışması ise doğru tekniklerle hızlı bir şekilde açılabiliyor.

Fön makinesiyle dolgunun yeniden kabarması sağlanıyor

Uzmanlar, montu düz bir zemine sermenin ve fön makinesini soğuk hava moduna getirmenin yeterli olduğunu belirtiyor. Hafifçe verilen hava akımı, topaklanan bölgelerdeki dolguyu kabartarak montun kısa sürede ilk günkü görünümüne dönmesini sağlıyor.

Kurutma makinesinde tenis topu etkisi

Yıkama sonrası en etkili çözümlerden biri olarak düşük ısıda kurutma makinesi kullanımı öne çıkıyor. Kurutma tamburuna eklenen 2–3 adet temiz tenis topu, döngü boyunca montun içinde dolaşarak dolgunun eşit şekilde yayılmasına katkı sağlıyor. Böylece topaklanma sorunu büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Elle masaj tekniği topaklanmayı açıyor

Kurutma makinesi kullanmayanlar için elle düzeltme yöntemi öneriliyor. Mont düz bir zemine serilerek topaklanan bölgeler hafif masaj hareketleriyle açılıyor. Her iki yüzeyde de eşit uygulandığında iç dolgu homojen biçimde dağılıyor ve mont eski formunu kazanıyor.

Montların formunu korumak için alınması gereken önlemler

Uzmanlar, topaklanmanın tekrar etmemesi için yıkama talimatlarına uyulması gerektiğini vurguluyor. Hassas programların tercih edilmesi, yüksek devirden kaçınılması ve kurutma aşamasında montun asılarak değil serilerek kurutulması önem taşıyor. Asılı bırakılan montlarda dolgunun aşağı doğru çökerek şekil bozukluğuna yol açtığı belirtiliyor. Ayrıca montların uzun süre dolapta bekletilmesi, iç dolgunun havasını kaybetmesine neden olabildiği için düzenli olarak havalandırılması öneriliyor.

Kış aylarında sıkça kullanılan şişme montlarda yaşanan topaklanma sorunu, doğru tekniklerle kısa sürede çözülebiliyor. Fön makinesi, tenis topu ve elle düzeltme gibi yöntemler sayesinde hem montların ömrü uzuyor hem de ilk günkü kabarıklık korunuyor.