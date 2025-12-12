Dava dosyasına yansıyan detaylara göre, Revna Sarıgül evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Süreç kapsamında Ömer Sarıgül hakkında geçici bir uzaklaştırma kararı aldıran Revna Sarıgül'ün, eşinin çocuklarıyla görüşmesine de sınırlama getirilmesini talep ettiği belirtildi. Ancak Ömer Sarıgül'ün avukatlarının itirazı üzerine uzaklaştırma kararı daha sonra kaldırıldı.

Rekor Tazminat ve Nafaka Talebi

Boşanma davasının en dikkat çeken unsuru ise talep edilen maddi tazminat miktarı oldu. Revna Sarıgül'ün, Ömer Sarıgül'den 1.5 milyar TL maddi ve manevi tazminat istediği dava dosyasına girdi. Tazminatın yanı sıra, kendisi ve iki çocuğu için talep edilen aylık nafaka tutarı da gündem yarattı.

İddialara göre Revna Sarıgül, iki çocuğu için toplam 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise 1 milyon 500 bin TL olmak üzere aylık toplam 3 milyon 300 bin TL nafaka bağlanmasını talep etti. Mahkemenin, tarafların ekonomik durumlarını ve kusur oranlarını inceleyerek önümüzdeki duruşmalarda bir karar vermesi bekleniyor.

Ömer Sarıgül Kimdir?

Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu olan Ömer Sarıgül, iş dünyasında faaliyet gösteren bir girişimci. Eğitim hayatını yurt dışında tamamlayan Sarıgül, özellikle otomotiv ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarıyla tanındı. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nde geçmiş dönemlerde yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2019 yılında Revna Çakır ile evlenen Ömer Sarıgül, iki çocuk babasıdır.

Revna Sarıgül Kimdir?

Evlenmeden önceki soyadı Çakır olan Revna Sarıgül, iş insanı bir ailenin kızı. 2019 yılında Ömer Sarıgül ile yaptığı evlilikle cemiyet hayatının yakından tanıdığı bir isim haline geldi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.