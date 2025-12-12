Acı haber, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Türk Kardiyoloji Derneği ve çeşitli sağlık kuruluşları, İlerigelen'in vefatı üzerine taziye mesajları yayımladı. Bilim insanı kimliğinin yanı sıra sanat ve spora olan ilgisiyle de tanınan İlerigelen, kardiyoloji alanındaki çalışmalarıyla literatüre önemli katkılarda bulundu.

Ölüm Nedeni ve Taziye Mesajları

Prof. Dr. Barış İlerigelen'in ölüm nedenine ilişkin ailesinden veya hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak vefat haberinin ardından Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehdi Zoghi, yayımladığı mesajda üzüntüsünü dile getirdi. Zoghi, İlerigelen'in sadece iyi bir hekim değil, aynı zamanda bilgeliği ve nezaketiyle örnek bir insan olduğunu vurguladı.

Meslektaşları, İlerigelen'in bilime olan tutkusunun yanı sıra müzik ve sporla iç içe yaşayan çok yönlü bir kişilik olduğunu belirtti. Görev yaptığı süre boyunca binlerce hastanın hayatına dokunan İlerigelen, akademik disiplini ve insancıl yaklaşımıyla tanındı.

Prof. Dr. Barış İlerigelen Kimdir?

1980 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Barış İlerigelen, tıp doktoru unvanını aldıktan sonra aynı fakültede akademik kariyerine devam etti. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji alanında uzmanlaşan İlerigelen, gösterdiği başarılarla akademik basamakları hızla tırmandı.

1996 yılında profesör unvanını alan İlerigelen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı. Akademik hayatı boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası makale yayımladı. 2017 yılında emekliye ayrılan Prof. Dr. Barış İlerigelen, emeklilik döneminde de bilimsel çalışmalara katkı sunmaya ve tecrübelerini genç meslektaşlarıyla paylaşmaya devam etti.

Akademik Kilometre Taşları

1980: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1996: Profesörlük unvanını aldı.

2017: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden emekli oldu.

Uzmanlık: İç Hastalıkları ve Kardiyoloji.