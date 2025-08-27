Ahmet Akyol, Türk savunma sanayisinin önde gelen isimlerinden biri olarak ASELSAN’ın Genel Müdürü pozisyonunda görev yapıyor. 1982 İzmit doğumlu olan Akyol, genç yaşına rağmen teknoloji ve liderlik alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olan ve Stanford gibi prestijli kurumlarda eğitim alan Akyol, savunma sanayi projelerinde kritik roller üstlenerek Türkiye’nin yerli teknolojilerini güçlendirdi. Peki, Ahmet Akyol’un hayatı, kariyeri ve özel hayatı hakkında neler biliniyor? İşte eğitiminden mesleki başarılarına ve aile hayatına kadar detaylı bilgiler.

Ahmet Akyol kimdir?

Ahmet Akyol, 1982 yılında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde doğdu ve 27 Ağustos itibarıyla 43 yaşında. Aslen Kocaelili olan Akyol, mühendis bir ailede büyüdü. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2005’te mezun oldu. Akademik kariyerine yurt dışında devam eden Akyol, Stanford Üniversitesi’nde “İnovasyon Liderlik” programını tamamladı ve Cranfield Üniversitesi’nde elektro-optik ile haberleşme alanlarında teknik eğitim aldı. Ayrıca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisansı yapıyor. Eğitim hayatındaki bu çeşitlilik, onun savunma sanayindeki vizyoner yaklaşımını destekledi.

Mesleki kariyeri ve başarıları

Ahmet Akyol, kariyerine 2007’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı’nda yöneticilik yaparak başladı. 2018-2021 arasında Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı, 2021-2022’de ise Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde SİHA elektro-optik kameraları, milli dost-düşman tanıma sistemleri, AESA radarlar ve elektronik harp sistemleri gibi projelere liderlik etti. 2022’de ASELSAN’a Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanı olarak katılan Akyol, 22 Haziran 2023’ten itibaren ASELSAN Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Akyol, “aselsaneXt Dönüşüm Programı” ile ASELSAN’ı 2030’a kadar dünyanın en büyük 30 savunma şirketinden biri yapmayı hedefliyor.

Evlilik durumu ve özel hayatı

Ahmet Akyol, evli ve üç çocuk babası. Özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden Akyol, ailesine olan bağlılığıyla biliniyor. Yoğun iş temposuna rağmen aile hayatına zaman ayırmaya özen gösteriyor. Ayrıca, HAVELSAN, HTR, Quantum3D ve TÜBİTAK-SAGE’de yönetim kurulu üyelikleri ile SAHA İstanbul ve NATO Bilim ve Teknoloji Kurulu’nda Türkiye temsilciliği gibi görevler üstleniyor. Akyol’un liderlik tarzı, hem teknik bilgi birikimi hem de aile değerlerine verdiği önemle şekilleniyor.