Siber güvenlik uzmanları, yılbaşı döneminde artan dijital tebrik kartı paylaşımlarının suçlular tarafından kötüye kullanıldığını, masum görünen dosyaların arka planda virüs çalıştırabildiğini belirtiyor.

Yılbaşı tebrikleri yeni siber tuzağa dönüştü

Yeni yıl öncesinde internette yoğunlaşan dijital tebrik mesajları, saldırganların hedef aldığı yeni bir dolandırıcılık yöntemine dönüştü. Uzmanların aktardığına göre, özellikle fotoğraf, GIF veya video formatındaki kartpostalların açılmasıyla birlikte arka planda zararlı kodlar devreye giriyor. Bu kodlar, kullanıcılara ait şifreler, bankacılık uygulaması verileri ve kişisel yazışmalar dahil birçok bilgiyi riske atıyor.

Zararlı dosyalar yüzlerce kullanıcıyı etkiledi

Metroset uzmanları, bu yöntemle gerçekleştirilen saldırıların şimdiden yüzlerce kişiye zarar verdiğini belirtiyor. Dijital kartpostalların masum görünümü nedeniyle hızlı şekilde yayıldığı, kullanıcıların çoğunun dosyaları güvenli sanarak açtığı ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle bilinmeyen veya yabancı numaralardan gelen tebrik kartı bağlantılarının büyük tehlike taşıdığı uyarısını yapıyor.

Tebrik mesajı tanıdıktan gelse bile teyit edilmesi isteniyor

Uzmanlar, sadece bilinmeyen kaynaklardan gelen içeriklerin değil, tanıdık görünen mesajların da dikkatle kontrol edilmesini öneriyor. İnternet sağlayıcısı yetkilileri, alışılmadık bir dosyanın bilinen bir kişiden gelmesi durumunda dahi mutlaka farklı bir iletişim kanalı üzerinden doğrulama yapılmasını tavsiye ediyor. Bu şekilde sahte gönderen bilgileriyle yapılan saldırıların önüne geçilmesi hedefleniyor.