Google Maps, iOS kullanıcılarına sunduğu güncellemeyle özellikle kalabalık şehirlerde araç kullananların en büyük sıkıntılarından birine çözüm getiriyor. Uygulama, araçtan uzaklaşıldığı anda park edilen konumu tespit ederek haritada “P” simgesiyle işaretliyor. Böylece kullanıcıların daha önce manuel olarak kaydetmek zorunda olduğu park yeri artık otomatik olarak kaydediliyor.

Sistemin nasıl çalıştığı netleşiyor

Güncellemeyi tanıtan Google Maps kıdemli ürün yöneticisi Rio Akasaka, özelliğin yalnızca iPhone’un araçla bağlantısının kesilmesiyle devreye girdiğini belirtiyor. Cihazın Bluetooth, USB ya da Apple CarPlay üzerinden araca bağlı olması yeterli oluyor. Sürüş sona erdiğinde uygulama park konumunu otomatik olarak kaydediyor.

Park bilgisi 48 saat boyunca saklanıyor

Otomatik kaydedilen park konumu, uygulamada 48 saat boyunca tutuluyor. Sürücü yeniden aracına bindiğinde ya da yeni bir sürüş başlattığında ise sistem park simgesini otomatik olarak kaldırıyor. Böylece tüm süreç kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan kendi içinde tamamlanıyor.

Önceden elle işaretleniyordu

Google Maps’te park konumu uzun süre boyunca kullanıcı tarafından manuel olarak kaydedilmek zorundaydı. Yeni güncellemeyle bu süreç tamamen otomatikleşti. Ayrıca Google, haritada sadece standart “P” simgesinin değil, kullanıcıların kendi araç ikonlarını seçebileceği özelleştirilmiş sembollerin de güncelleme paketine eklendiğini açıkladı. İlk kez 2020’de kullanıma sunulan araç ikonları, bu yıl sekiz yeni tasarımla genişletildi.

Güncellemenin kullanıcıya sağlayacağı kolaylıklar

Yeni özellik, özellikle yoğun araç trafiği olan bölgelerde park edilen yeri bulma stresini ortadan kaldırıyor. Sürücüler, günün herhangi bir saatinde aracı nereye bıraktığını hatırlamakla uğraşmadan doğrudan haritadan konuma erişebiliyor.