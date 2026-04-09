Adayların uzun süredir merakla beklediği düzenlemelerle birlikte başvuru sürecindeki bazı kriterler çok daha sıkı bir hale geldi. İnternet üzerinde en çok araştırılan bekçi alım şartları neler yaş sınırı değişti mi soruları yeni yönetmelikle birlikte kesin yanıtını buluyor.

Yapılan yeni düzenlemelere göre adayların başvuru yaparken dikkat etmesi gereken önemli kurallar bulunuyor. Özellikle askerlik durumu ve ikametgah süresi gibi konularda yeni zorunluluklar göze çarpıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen adaylar için adli sicil temizliği ve güvenlik soruşturması kriterleri önemini korumaya devam ediyor. Gençler bekçi alımı yaş sınırı ile ilgili yapılan son dakika güncellemelerini yakından takip ediyor.

Yeni bekçi alım şartları neler ve yaş sınırı kaç oldu

Yeni yönetmelikle birlikte bekçi alım şartları detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldı. En çok merak edilen konulardan biri olan yaş sınırı 18 ile 31 yaş aralığı olarak belirlendi. Buna göre adayların 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Eğitim şartında herhangi bir değişiklik yapılmazken en az lise veya dengi bir okuldan mezun olma kuralı geçerliliğini sürdürüyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı da yeni düzenlemede aynen yer alıyor. Adayların en az 167 santimetre boyunda olması ve beden kitle indekslerinin 18 ile 27 arasında bulunması isteniyor.

Başvuru şartlarına eklenen yeni maddeler de adayların dikkatini çekiyor. Erkek adayların askerlik görevini tamamen bitirmiş olması zorunlu hale geliyor. Adayların başvuru yaptıkları il sınırları içerisinde son bir yıldır kesintisiz olarak ikamet etmesi şartı aranıyor. Bu kural sayesinde farklı illere taşınarak başvuru yapmanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Adayların herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmaması gerekiyor. Tüm bu şartları eksiksiz sağlayan adaylar açılacak yeni ilanlara başvuru hakkı kazanıyor.

Çarşı ve mahalle bekçisi nedir görevleri neler

Çarşı ve mahalle bekçileri, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan silahlı güvenlik personeli olarak tanımlanıyor. Bekçiler özellikle gece saatlerinde görev yaparak sokakların ve mahallelerin huzurunu sağlamakta büyük bir rol üstleniyor. Temel görevleri arasında suç işlenmesini önlemek, şüpheli durumları polise bildirmek ve vatandaşların can ile mal güvenliğini korumak bulunuyor.

Şüpheli kişileri durdurma ve kimlik sorma yetkisine sahip olan bu görevliler, asayişin sağlanmasında çok önemli bir köprü görevi görüyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bekçilerin görev tanımları ve üst arama gibi yetkileri çok daha net bir çerçeveye oturtuluyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bekçiler, atandıkları bölgelerde halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden mesai harcıyor.