Cennet hurması, halk arasında Trabzon hurması veya Akdeniz hurması olarak bilinen, Asya kökenli ve Türkiye’de özellikle Karadeniz ile Akdeniz’de yetişen bir kış meyvesi olarak dikkat çekiyor. Tam olgunluğa ulaştığında ipeksi dokusu ve tatlı aromasıyla tüketilirken, sert hali ağızda buruk bir tat bırakabiliyor. Bu burukluğun sebebi ise meyvedeki doğal tanen maddesi.

Olgunluğu beklemeden doğal şekilde tatlandırıyor

Sert halde satın alınan cennet hurmalarının günlerce olgunlaşmasını beklemek gerekmiyor. Evde uygulanabilecek doğal yöntemlerle meyve kısa sürede yenilebilir kıvama geliyor. Oda sıcaklığında 3–5 gün bekletmek en temel yöntem olarak öne çıkıyor.

Elma ve muz sihirli etkiye sahip

Etilen gazı etkisiyle olgunlaşma sürecinin hızlandığına dikkat çekiliyor. Cennet hurmasını elma veya muzla birlikte kese kâğıdına yerleştirmek, 2–3 gün içinde belirgin bir yumuşama sağlıyor. Kese kâğıdı olmayan durumlarda kapalı plastik kapta bekletmek de aynı işlevi görüyor.

En hızlı yöntem: Pirince gömme taktiği

Olgunlaşmayı en çok hızlandıran uygulamalardan biri ise pirince gömme yöntemi. Meyvenin pirinç dolu bir kaba yerleştirilmesi, hem nemi çekiyor hem de etilen gazını hapsederek süreci hızlandırıyor. Ortalama 48 saat içinde hurmalar kaşıklık kıvama ulaşıyor.

Acele edenler için fırın ve dondurucu yöntemi

Zamanın dar olduğu durumlarda fırında 50–60°C’de 15–20 dakika bekletme yöntemi de başvurulan çözümler arasında. Ayrıca hurmaların poşetlenip bir gece dondurucuya kaldırılması, donma sırasında tanenin parçalanmasını sağlayarak çözündüğünde tatlı bir sonuç ortaya çıkarıyor.

Olgunlaşmayan hurmalar için dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar, çok erken toplanan meyvelerin olgunlaşma süresinin uzayabileceğini belirtiyor. Bunun yanında sert hurmaların buzdolabına doğrudan yerleştirilmesi olgunlaşmayı yavaşlattığı için önce oda sıcaklığında bekletilmesi öneriliyor. Ayrıca hurmaların küflenmemesi için her gün kontrol edilmesi gerekiyor.

Kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti

C vitamini, potasyum ve lif açısından zengin olan cennet hurması, kış aylarında vücut direncini destekleyen değerli bir besin kaynağı olarak dikkat çekiyor. Doğal olgunlaştırma yöntemleri sayesinde buruk tat tarihe karışırken, tüketici bu eşsiz lezzetin keyfini daha kısa sürede çıkarabiliyor.