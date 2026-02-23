Yayınevi Günışığı Kitaplığı tarafından yapılan açıklamada, 1944 Ankara doğumlu yazarın bugün saat 12.10'da yaşamını yitirdiği duyuruldu. Necati Tosuner'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtilirken, ölüm nedenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Necati Tosuner kimdir?

Tam adı Osman Necati Tosuner olan yazar, 18 Haziran 1944'te Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne başlayan Tosuner, öğrenimini yarıda bırakarak kendini tamamen yazarlığa adadı.

Henüz dört yaşındayken tavana asılı salıncaktan düşmesi sonucu sırtında kambur oluştu. Bu fiziksel engel, yazarın hem yaşamını hem de edebi dünyasını derinden şekillendirdi. Tosuner, öyküyü bir "dert yanma biçimi" olarak tanımlıyor ve bireyin yalnızlığını, iç dünyasının sancılarını yalın ama etkili bir dille okura aktarıyordu.

Necati Tosuner'in eserleri ve edebiyat kariyeri

Necati Tosuner, 1963 yılında ilk öyküsünü yayımladı. İlk dönem eserlerinde çevresindeki sıradan insanların hikayelerini yer yer mizahi bir üslupla kaleme aldı. Zamanla daha içe dönük, bireyin ruhsal çatışmalarını merkeze alan bir anlatıma yöneldi.

1970'li yıllarda iki yıl Almanya'da yaşayan yazar, Türkiye'ye dönüşünün ardından 1977'de Derinlik Yayınevi'ni kurdu. Bir dönem Basın İlan Kurumu'nda çalıştı, ardından reklamcılık sektörüne geçerek 1996'da emekli oldu. Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye ve Reklam Yazarları Derneği üyelikleri bulunan Tosuner, öykü, roman, deneme ve çocuk edebiyatı alanlarında onlarca eser bıraktı.

Öne çıkan yapıtları arasında Kambur, Çıkmazda, Sisli, Sancı… Sancı…, Güneş Giderken, Kasırganın Gözü ve Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı! yer alıyor. Son dönem eserleri arasında 2022'de yayımlanan Salgında Öyküler ve 2023'teki Daldaki Kuş bulunuyor.

Necati Tosuner'in aldığı ödüller

Usta yazar, kariyeri boyunca Türk edebiyatının en prestijli ödüllerinin sahibi oldu. Bunlar arasında 1978 TDK Roman Ödülü, 1997 Haldun Taner Öykü Ödülü, 1999 Sait Faik Hikaye Armağanı, 2008 Attila İlhan Roman Ödülü ve 2024 Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi önemli ödüller yer alıyor.

Necati Tosuner'in cenaze töreni

Usta yazarın cenazesi 24 Şubat 2026 Salı günü İstanbul Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.