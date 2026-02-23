El Mencho lakaplı CJNG kartel lideri Nemesio Oseguera'nın askeri operasyonla öldürülmesinin ardından Meksika'da kaos ortamı oluştu. Kartel üyelerinin başlattığı misilleme eylemleri nedeniyle birçok eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki Cüneyt Özdemir nerede mahsur kaldı ve durumu nasıl? İşte detaylar.

Cüneyt Özdemir Meksika'da ne yaşadı?

Cüneyt Özdemir, 3 günlük tatil için oğluyla birlikte Meksika'ya gitti. Ancak El Mencho'nun öldürülmesinin ardından patlak veren çatışmalar nedeniyle planlar alt üst oldu. Otelden çıkmak üzereyken "dışarı çıkmayın" uyarısı alan Özdemir, Puerto Vallarta'daki otelinde mahsur kaldı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Özdemir, otel çevresinde barikatlar kurulduğunu, araçların ateşe verildiğini ve havaalanı yolunun kapandığını aktardı. Kartelin 6-8 eyalette misilleme eylemleri düzenlediğini, otobüslerin ve dükkanların yakıldığını, tüm uçuşların iptal edildiğini belirtti. Kartelin "Saat 2'den sonra sokakta gördüğümüz herkesi öldüreceğiz" şeklinde bildiri yayınladığını da ifade eden Özdemir, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını ve güvende olduklarını duyurdu.

Cüneyt Özdemir kimdir?

8 Şubat 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cüneyt Özdemir, 56 yaşında ve aslen Çorum kökenli. Babası Kıbrıs Harekâtı gazisi Ahmet Özdemir. İlk ve orta öğrenimini Yükseliş Koleji'nde, lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu.

Gazetecilik kariyerine 1990 yılında başlayan Özdemir, Mehmet Ali Birand'ın hazırladığı 32. Gün programında 8 yıl görev yaptı. CNN Türk'ün 1999'daki kuruluş kadrosunda yer aldı ve 2000 yılında başlattığı 5N1K programıyla geniş kitlelere ulaştı. Savaş muhabiri olarak Irak, Afganistan, Lübnan-İsrail sınırı gibi kriz bölgelerinden canlı yayınlar gerçekleştirdi. Televizyonculuğun yanı sıra YouTube kanalında gündem analizleri yapmaya devam ediyor.

Cüneyt Özdemir'in eşi kim?

Cüneyt Özdemir, 2011 yılında yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile Paris Büyükelçiliği'nde evlendi. Çiftin Ali Mavi (2012 doğumlu) adında bir oğlu bulunuyor. Aile şu anda İstanbul'da yaşıyor.