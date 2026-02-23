1 Ocak 2026'da başlayan ve ilk üç günde reyting zirvesine yerleşmeyi başaran Survivor, bu kez parkur mücadeleleriyle değil magazin gündemine düşen bir aşk iddiasıyla konuşuluyor. Peki, Deniz Çatalbaş ve Eren Semerci gerçekten sevgili miydi? Ada konseyinde neler yaşandı?

Sosyal medyada fotoğraflar ortaya çıktı

İddiaların fitilini ateşleyen gelişme, X (eski Twitter) platformunda paylaşılan eski fotoğraflar oldu. İzleyiciler, Deniz ve Eren'in daha önce birlikte çekilmiş karelerini bularak paylaştı. Deniz'in bir dönem Eren'in fotoğrafını kendi Instagram hesabından paylaşmış olması iddiaları daha da güçlendirdi. İkilinin modellik sektöründe ortak çekimlerde bir araya gelmesi ve Katar'daki moda etkinliklerinde birlikte görüntülenmeleri, yakın ilişkinin sadece iş çevresiyle sınırlı olmadığı yorumlarına yol açtı.

Eren elendi, Sercan Deniz'e yakınlaştı: Adada aşk rüzgarı dinmiyor

Aşk iddialarının tam ortasında Survivor 2026'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 22 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümde Eren Semerci, eleme düellosunda Engincan'a yenildi. Kader konseyinde Ünlüler takımına geçme şansı doğsa da Kırmızı Takım, Eren'i kadrosuna almayı reddetti. Sosyal medyada bu karara büyük tepki gelirken izleyicilerin önemli bir kısmı, Eren'in alınmamasının asıl sebebinin Sercan Yıldırım olduğunu öne sürdü. Adada Sercan'ın Deniz Çatalbaş'a ilgi duyduğu iddiaları güçlenerek yayılırken, Acun Ilıcalı'nın konseyde Seren Ay'a yönelttiği soruya gelen yanıt her şeyi özetledi. Sercan'ın Deniz'e karşı özel bir ilgisi olup olmadığı sorusuna Seren Ay net bir şekilde olumlu yanıt verdi. Bu diyaloğun ardından sosyal medyada Eren'in elenmesiyle Sercan'ın tavrı arasında bağlantı kuran yorumlar günlerce trend listelerinden düşmedi.

Acun Ilıcalı konseyde iki yarışmacıyı terletti

Ada konseyinde Acun Ilıcalı, Deniz Çatalbaş'a dönerek mavi takıma geçmek isteyip istemediğini sordu. Deniz, Eren ile olan bağını modellik çekimlerinden tanışıklık olarak açıkladı. Ancak Ilıcalı'nın sıkıştırıcı soruları devam etti. Eren Semerci'ye yöneltilen başbaşa yemek sorusuna Eren'in verdiği kaçamak yanıt, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. İkilinin birbirine bakarak gülümsemesi ve net bir inkarda bulunmaması, sosyal medyada aşk iddialarını güçlendiren en önemli detay oldu.

Deniz Çatalbaş kimdir?

Deniz Çatalbaş, Survivor 2026 Ünlüler takımında yer alan çok yönlü bir isim. 1995-1996 doğumlu olan Çatalbaş, İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Spor kariyerine Fenerbahçe altyapısında basketbol oynayarak başladı ve profesyonel liglerde uzun süre forma giydi. 2021 yılında Miss Turkey yarışmasında finale kalarak dikkatleri üzerine çekti. Sonrasında modellik ve oyunculuk alanına yönelen Çatalbaş, dijital içerik üretimi ile de aktif şekilde ilgileniyor.

Eren Semerci kimdir?

Eren Semerci, Survivor 2026 Gönüllüler takımının dikkat çeken yarışmacılarından biri. 1997 doğumlu olan Semerci, profesyonel modellik kariyeriyle tanınıyor. Uluslararası markalarla çalışan ve özellikle Orta Doğu merkezli moda organizasyonlarında boy gösteren Eren, aynı zamanda spor eğitmenliğiyle de ilgileniyor. Yarışma öncesinde herhangi bir ilişki açıklamasında bulunmayan Semerci, sosyal medyada aktif bir profil çiziyor. Deniz Çatalbaş ile ortak etkinliklerde çekilmiş kareleri, aşk iddialarının temel dayanağı haline geldi.