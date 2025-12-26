Dizi, adalet kavramı ile aile bağları arasındaki çatışmayı merkeze alıyor. Genç oyuncu, zorlu bir hayat mücadelesi veren, anne ve babasını kaybetmiş, hasta ablasına bakmakla yükümlü ceza avukatı Çağla rolüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, "karanlığın içindeki adalet ışığı" olarak tanımlanan bu karakterin hikayesini ve Afra Saraçoğlu'nun performansını merakla bekliyor.

ABİ Dizisi ve Çağla Karakterinin Derinliği

Dizinin ana eksenini oluşturan Çağla karakteri, dışarıdan sert ve tavizsiz bir hukukçu profili çizse de iç dünyasında merhametli bir yapı barındırıyor. Hayata erken yaşta tek başına tutunmak zorunda kalan Çağla'nın en büyük motivasyon kaynağı, hasta ablasının tedavi masraflarını karşılayabilmek. Bu süreçte manevi abisi Behram'a duyduğu bağlılık, onu Hancıoğlu Holding'in karanlık dünyasına sürüklüyor.

Senaryoya göre Çağla, vicdanı ile sadakati arasında sıkışıp kalan bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Haksızlığa uğrayanların sesi olma gayreti, onu girdiği bu yeni ve tehlikeli yolda büyük sınavlarla karşı karşıya bırakıyor. Çağla'nın Hancıoğlu ailesiyle olan ilişkisi, hem geçim kaynağı hem de kaderinin dönüm noktası olarak kurgulanıyor.

Afra Saraçoğlu Kimdir?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'ndeki eğitimini sürdürürken, ünlü sanatçı Özcan Deniz tarafından keşfedilmesiyle sinema dünyasına girdi. 2016 yapımı "İkinci Şans" filmiyle başlayan kariyer yolculuğu, onu kısa sürede sektörün aranan yüzlerinden biri haline getirdi.

Kariyer Yolculuğu ve Oynadığı Diziler

Afra Saraçoğlu, ilk dizi deneyimini "Fazilet Hanım ve Kızları" projesindeki Ece karakteriyle yaşadı ve geniş kitlelerce tanındı. Ardından "Kardeş Çocukları" ve "Öğretmen" gibi yapımlarda rol aldı. Dijital platformda yayınlanan "Yeşilçam" dizisindeki Tülin Saygı performansı eleştirmenlerden tam not aldı. Son olarak "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Seyran Korhan karakteriyle uluslararası bir üne kavuşan oyuncu, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında ve kariyerinin zirvesinde yer alıyor.