Survivor ekranlarında Deniz ve Eren Semerci'nin geçmişte sevgili olduğu iddiası zaten ortalığı karıştırmıştı. Ancak dün akşamki bölümde yaşanan gelişmeler, gözleri bu kez Sercan ve Deniz ikilisine çevirdi. Peki Survivor Sercan Deniz'e aşık mı? İşte tüm detaylar.

Survivor'da Sercan neden Eren'i takıma istemedi?

Düelloyu kaybederek elenen Eren'in ardından kader konseyi gerçekleştirildi. Ünlüler takımına Eren'in dahil edilip edilmeyeceği sorulduğunda, Sercan Yıldırım'ın net bir şekilde karşı çıkması dikkat çekti. Bayhan ve diğer yarışmacılar, Eren'in takıma katılması halinde Sercan'ın olumsuz etkileneceğini kendi aralarında konuştu. Sercan'ın arkadaşlarına "Eren gelirse performansım düşer" demesi, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Acun Ilıcalı aşk iddiasını doğruladı mı?

Bölüm sonunda yayınlanan fragmanda Acun Ilıcalı, Seren Ay'a doğrudan "Sercan'ın Deniz'e karşı duyguları mı var?" sorusunu yöneltti. Seren Ay'ın "Bence kesinlikle var" yanıtı, iddiaları iyice güçlendirdi. Deniz'in konseyde Sercan'a "Eren'i neden istemiyorsun?" diye sorması da ilişki dedikodularını alevlendiren anlardan biri oldu.

Sercan Yıldırım kimdir?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelen Sercan Yıldırım, 35 yaşında eski bir profesyonel futbolcu. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola başlayan Sercan, 2009-2010 sezonunda takımıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ardından 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu. Kariyeri boyunca Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Giresunspor ve Fatih Karagümrük formalarını da giyen Sercan, A Milli Takım'da 10 kez sahaya çıktı.

2020 yılında futbolu bırakan Sercan Yıldırım, aynı yıl Survivor 2020'ye katılarak televizyon kariyerine adım attı. O sezonda Nisa Bölükbaşı'na duyduğu ilgiyle gündem olan Sercan, Survivor 2022 All Star ve 2024 All Star sezonlarında da yarıştı. 2021'de yoga eğitmeni Nihan Yönel ile evlenen Sercan, 2023'te boşandı. Şu an bekar olan eski futbolcu, Survivor 2026'da dördüncü kez yarışıyor ve bu sezon da aşk iddialarıyla gündemden düşmüyor.