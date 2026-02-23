Geçen hafta Fatma Hanım, Fatime Hanım, Aynur Hanım, Levent Bey ve Efe Bey'in mücadele ettiği yarışmada 34 puanla Fatma Hanım haftanın birincisi olarak 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmuştu. Bu hafta ise yeni bir yarışmacı kadrosu mutfakta hünerlerini sergilemeye başladı.

Yemekteyiz Savaş Bey kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 23-27 Şubat haftasında mücadele eden Savaş Bey hakkında henüz ayrıntılı bilgiler paylaşılmadı. Yarışmacının yaşı, mesleği, memleketi ve özel hayatına dair detaylar programın yayın süreciyle birlikte netleşecek. Bölümlerin ekrana gelmesiyle Savaş Bey'in mutfak yetenekleri ve kişisel hikayesi izleyicilerle buluşacak.

Savaş Bey hakkında yeni bilgiler açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz nasıl bir yarışma?

Yemekteyiz, ilk olarak 2008 yılında Show TV'de yayın hayatına başlayan ve uluslararası Come Dine with Me formatına dayanan bir yemek yarışması. Program 2012'de Fox'a geçtikten sonra 2017'den bu yana TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla izleyiciyle buluşuyor.

Yarışmada birbirini tanımayan beş kişi, her gün sırayla birinin evine konuk oluyor. Ev sahibi yarışmacı, 2,5 saatlik süre içinde belirlediği menüyü hazırlıyor. Günün sonunda diğer yarışmacılar yemekleri tadarak 0 ile 10 arasında puan veriyor. Cuma günü yapılan finalde Zuhal Topal'ın puanları da ekleniyor ve en yüksek toplam puana ulaşan yarışmacı 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Geçen hafta Yemekteyiz'de kim kazandı?

16-20 Şubat haftasında yarışan isimlerin puan durumu şu şekilde oluşmuştu:

Haftanın birincisi: 34 puanla Fatma Hanım (200 bin TL ödül)

Haftanın ikincisi: 33 puanla Efe Bey

Haftanın üçüncüsü: 28 puanla Aynur Hanım

Haftanın dördüncüsü: 25 puanla Fatime Hanım

Haftanın sonuncusu: 21 puanla Levent Bey