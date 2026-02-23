ABD'nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu El Mencho, avokado yetiştiren yoksul bir aileden çıkarak milyar dolarlık bir suç imparatorluğu kurmuştu. Peki öldürülen kartel liderinin serveti ne kadar, mal varlığında neler var?

El Mencho'nun serveti ne kadar?

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tahminlerine göre El Mencho'nun kişisel servetinin 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu öne sürülüyor. Ancak bu rakamlar resmi mali kayıtlara değil, istihbarat kurumlarının saha analizlerine dayanıyor. Yasadışı gelir akışlarının izlenmesinin zorluğu nedeniyle gerçek serveti bunun çok üzerinde olabilir.

Asıl dikkat çekici rakam ise liderliğini yaptığı CJNG'nin toplam ekonomik büyüklüğü. Güvenlik analistlerinin hesaplamalarına göre kartel'in toplam varlıkları 50 milyar dolara kadar ulaşıyor. Bu rakam, CJNG'yi dünyanın en zengin suç örgütlerinden biri konumuna getiriyor.

El Mencho'nun gelir kaynakları nelerdi?

CJNG'nin gelir yapısı tek bir kaynağa bağlı değildi. Kartel'in başlıca kazanç kalemleri arasında kokain, eroin, metamfetamin ve özellikle ABD'deki opioid krizinin merkezinde yer alan fentanil ticareti bulunuyordu. DEA verilerine göre ABD'ye giren uyuşturucuların en az üçte birinden CJNG sorumluydu.

Uyuşturucu ticaretinin yanı sıra kartel, yakıt hırsızlığı (Meksika'da "huachicoleo" olarak bilinen boru hattı soygunları) ve yerel işletmelerden toplanan haraç gelirleriyle de kasasını dolduruyordu. Bu çok katmanlı gelir modeli, El Mencho'nun servetinin yalnızca tek bir yasadışı faaliyete değil geniş bir ekonomik ağa dayandığını ortaya koyuyor.

El Mencho'nun mal varlığında neler var?

El konulan varlıklar ve istihbarat raporlarına göre El Mencho'nun mal varlığı oldukça çeşitli. Kartel liderinin portföyünde lüks malikaneler, altın kaplama silah koleksiyonları, pahalı otomobillerden oluşan araç filoları ve geniş tarım arazileri yer alıyordu.

Meksika'nın en değerli ihraç ürünlerinden biri olan avokado sektöründe de kartelin ciddi yatırımları bulunuyordu. CJNG'nin Michoacán eyaletindeki avokado bahçelerini kontrol altına alarak yasal ekonomiye sızdığı biliniyor. Hatta El Mencho'nun kendi sağlık sorunları için özel bir hastane inşa ettirdiği bile iddia ediliyor.

ABD El Mencho'nun servetini takip ediyordu

ABD Hazine Bakanlığı, yıllar boyunca CJNG'ye bağlı şirketleri ve bireyleri kara listeye alarak kartel'in mali ağını çökertmeye çalıştı. El Mencho'nun eşi Rosalinda González Valencia kartel'in baş finansçısı olarak 2021'de tutuklanmış, kızı Jessica Johanna ise ABD'de Hazine Bakanlığı'nın kara listesindeki şirketlerle işlem yapma suçundan mahkum edilmişti.

El Mencho'nun ölümüyle birlikte kartel'in devasa mali yapısının kimin kontrolüne geçeceği, güvenlik uzmanlarının en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.