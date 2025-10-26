İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Eğlenhoca Köyü, sonbaharda Ege’nin en büyüleyici manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Kalabalıklardan uzak, doğayla baş başa bir tatil arayanların gözdesi haline gelen köy, taş evleri, tarih kokan sokakları ve bağlardan yükselen üzüm kokusuyla ziyaretçilerine unutulmaz bir atmosfer sunuyor.

Tarihin izlerini taşıyan bir köy

Kökeni 1500’lü yıllara uzanan Eğlenhoca, tarih boyunca Ege’nin köklü yerleşimlerinden biri olarak varlığını sürdürdü. Eski adı “Yılankoca” olan köy, 1909 yılında bugünkü adını alarak yeni bir kimliğe kavuştu. Yaklaşık 250 haneden oluşan ve 541 kişinin yaşadığı köy, bugün hâlâ geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor. Her ev, her taş duvar ve her sokak, köyün yüzyıllardır koruduğu geleneksel ruhu yansıtıyor.

Sonbaharın en güzel tonları

Dağların arasında, yemyeşil doğanın kucağında yer alan Eğlenhoca, her mevsim ayrı bir güzellik sunsa da sonbaharda bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Sararan yaprakların köy yollarına serildiği, zeytin ağaçlarının rüzgârla dans ettiği bu dönemde, doğayla baş başa yapılacak yürüyüşler adeta terapi etkisi yaratıyor. Ziyaretçiler, hem köyün sakinliğini hissediyor hem de doğanın renk şölenine tanıklık ediyor.

Ege mutfağının özgün lezzetleri

Eğlenhoca’nın geleneksel mutfağı da köy kadar özel. Sonbaharda zeytin hasadıyla birlikte köy halkı, bölgeye özgü “hurma” zeytini ve taze zeytinyağlarıyla sofralarını süslüyor. Keçi sütünden yapılan peynirler, ev yapımı reçeller ve bağlardan toplanan üzümlerle hazırlanan tatlılar, köyün lezzet duraklarında ziyaretçileri bekliyor.

Köy mimarisiyle zamanda yolculuk

Taş evleri, ahşap kapıları ve sarmaşıklarla çevrili sokaklarıyla Eğlenhoca, Ege’nin geleneksel köy mimarisini günümüze taşıyor. Köyün doğallığı bozulmamış; beton yapılar yerini tarih kokan duvarlara, modern karmaşa yerini dingin bir yaşama bırakmış. Güneşin taş evlerin duvarlarına vurduğu o an, fotoğraf karelerini aratmayacak kadar etkileyici bir manzara oluşturuyor.

Kolay ulaşım, eşsiz huzur

İzmir şehir merkezine yalnızca 88 kilometre uzaklıkta yer alan Eğlenhoca’ya ulaşım oldukça rahat. Karaburun ilçesine 12 kilometre mesafede bulunan köy, D.505 karayolu üzerinden kolayca erişilebiliyor. İzmir’den hareket eden otobüs ve İZBAN bağlantılarıyla ulaşmak da mümkün. Şehre yakın konumuna rağmen, köyün sessizliği ve doğallığı, ziyaretçilere bambaşka bir dünya sunuyor.

Sonbaharda huzurun adresi

Eğlenhoca, sadece bir köy değil, ruhu dinlendiren bir kaçış noktası. Doğanın renkleriyle bezenmiş bu küçük Ege köyü, tarih, kültür ve huzurun iç içe geçtiği özel bir rota olarak öne çıkıyor. Sonbaharın dingin atmosferinde doğayla yeniden bağ kurmak isteyen herkes için Eğlenhoca, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olarak parlıyor.