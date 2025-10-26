Son Mühür/ Merve Turan- Narlıdere Belediyesi, Türk milletinin bağımsızlık aşkının en somut göstergesi olan şanlı Cumhuriyetimizin 102’nci yılını, unutulmaz bir sanat etkinliğiyle kutladı. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, özel olarak hazırladığı “Cumhuriyet Konseri” ile Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverlere coşku dolu bir gece yaşattı. Şef Tolga Akın yönetimindeki genç yeteneklerden oluşan orkestra, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Geniş repertuvarla Cumhuriyet coşkusu notalara taşındı

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konserde, Çocuk Senfoni Orkestrası Cumhuriyet coşkusunu notalar aracılığıylaseyircilere taşıdı. Orkestra, repertuvarında Türk marşlarından film müziklerine, klasik Batı müziğinden dünya ezgilerine uzanan zengin bir seçkiye yer verdi. Milli mücadele ruhunu simgeleyen İstiklal Marşı'nın yanı sıra, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı gibi eserler büyük bir coşkuyla seslendirildi. Ayrıca Valse Triste, Por una Cabeza, La Vie en Rose, Serenade (Tchaikovsky), Can Can, Sol di Manha, Ritmos Ciganos, Batum ve Hayat Bayram Olsa gibi eserler de genç müzisyenlerin yorumuyla yeniden hayat buldu. Konser, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin de sunduğu katkılarla daha da renklendi.

Başkan yardımcısı sofu: “Çocuk senfoni orkestramıza büyük önem veriyoruz”

Gecenin sonunda sahneye gelerek kısa bir konuşma yapan Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Çağrı Sofu, çok güzel bir kalabalıkla, nitelikli bir konseri tamamladıklarını belirtti. Sofu, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un selamlarını ileterek, Başkan Uzun’un Çocuk Senfoni Orkestrası’na verdiği büyük önemi ve sürece sunduğu sürekli desteği vurguladı. Başkan Yardımcısı Sofu, "Çocuklarımıza, onların kıymetli ailelerine ve Şefimiz Tolga Akın hocamız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki Cumhuriyetimiz var, iyi ki bu özel akşamda hep birlikteyiz," diyerek konseri sonlandırdı.