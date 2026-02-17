Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında İzmir’de toplam 21 bin 20 konut inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların 15 bininin Menemen’de yapılacağı duyurulmuştu.

Doğa Mahallesi’nde 6 etaplık proje

Menemen Doğa Mahallesi’nde 6 etaptan oluşacak proje için hazırlıklar sürerken, inşaatın yapılacağı alanın mera vasfından çıkarıldığı belirtildi. Proje, Menemen Belediyesi Meclisi’nde de tartışmalara konu olmuştu.

790 konutluk 3. etap ihalesi sonuçlandı

Projenin üçüncü etabı için ihale süreci tamamlandı. Yaklaşık maliyeti 3 milyar 136 milyon 567 bin 668 TL olarak hesaplanan etap kapsamında;

790 konut, 42 dükkân, 11 dükkânlı, 5 dükkânlı ve 14 dükkânlı ticaret merkezleri, 1 adet 24 derslikli ortaokul, 1 cami inşa edilecek.

2,1 Milyar TL’lik sözleşme

İhaleyi 2 milyar 117 milyon 800 bin TL bedelle Sigma İnşaat ve Turizm ile İBM İnşaat ortaklığı kazandı. Sigma İnşaat’ın daha önce İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi ve İzmir Metrosu gibi önemli projelerde de yer aldığı biliniyor.