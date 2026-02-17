Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi bünyesinde kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü, uzun süredir sürdürülen Evde Bakım Hizmeti ile ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara destek verdi. Alanında uzman ekipler, yalnızca fiziksel bakım değil, sosyal temas ve insani destek de sağladı.

Berberden banyoya, sağlıktan anne-bebek takibine

Müdürlük bünyesinde oluşturulan ekipler, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde berber ve banyo hizmeti sundu. Kişisel bakımlar düzenli aralıklarla gerçekleştirildi. Ebeler, engelli gebeler ile 0–3 yaş arası bebeklerin sağlık takiplerini yaptı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tansiyon ve şeker ölçümleri, fizyoterapist desteği, ambulans hizmeti ve tıbbi malzeme desteği ücretsiz şekilde sağlandı.

“Bunlar müthiş şeyler, minnettarız”

Annesi için evde bakım hizmeti alan İsmail Ötenbülbül, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Bu hizmetleri dışarıdan almaya kalksak çok yüksek bedeller ödemek gerekir. Bornova Belediyesi yalnızca yol ve çöp hizmeti sunmuyor. Profesyonel ekiplerin anneme evde banyo yaptırması, tırnak bakımını yapması çok büyük bir hizmet. Minnettarız.”

92 yaşındaki Suzan Nine’den teşekkür

92 yaşındaki Suzan Ötenbülbül ise Belediye Başkanı Ömer Eşki ile yaşadığı anıyı şu sözlerle anlattı: “Başkanımız hanımıyla birlikte geldi, elimi öptü. Ambulans ve fizyoterapist desteği bizim için büyük nimet. Allah kendisinden razı olsun.”

“Bir aile ortamı oluştu”

Doğuştan engelli Mine Yeni Kapılı’nın abisi Metin Yenikapılı, hizmetten uzun süredir yararlandıklarını belirtti:

“Bakımlar düzenli şekilde yapıldı. Sağlık kontrolleri gerçekleştirildi, sohbet edildi, bez ve tıbbi malzeme desteği sağlandı. Biz söylemeden ihtiyaçlarımız karşılandı.”

“Bir dediğimiz iki olmadı”

Hizmetten faydalanan İbrahim Güvenç, destek için teşekkür ederken; eşi Leman Güvenç, özellikle berber hizmetinin önemine dikkat çekti. Bekir Altaş ise, “Her türlü ihtiyacımız karşılandı” sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Başkan Eşki: “Sosyal devletin gereği”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hizmetin sosyal belediyeciliğin somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı:

“Yaşlılarımızı ve engelli yurttaşlarımızı yalnız bırakmamak sosyal devlet olmanın gereği. Evde Bakım Hizmeti yalnızca bakım değil, dayanışma ve gönül bağı anlamına gelir. Bornova’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek.”

İletişim bilgileri

Bornova Belediyesi – Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü

Engelli Destek Hattı:

0232 999 19 19 – 0232 999 29 29

Dahili hatlar:

• 2470: Engelli destek hattı / engelli gebe ve 0–3 yaş çocuk takibi

• 2471: Engelli destek hattı / engelli aracı

• 2472 – 2473: İdari ofis

• 2474: Berber hizmetleri

• 2475: Yaşlı banyo hizmeti