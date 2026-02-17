Son Mühür- İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili İhsan Esen’in katılımıyla gerçekleştirilen Bayındır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, yoğun katılım ve birlik mesajlarıyla tamamlandı. Bayındır’da düzenlenen genel kurulda esnaf ve sanatkârlar sandık başına gitti.

Yoğun katılım, güçlü dayanışma mesajı

Genel Kurul’a Bayındırlı esnaf ve sanatkârlar yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda yapılan konuşmalarda, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde esnafın dayanışma içinde hareket etmesinin önemi vurgulandı. Birlik ve beraberlik çağrılarının öne çıktığı toplantıda, sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı.

Enis Macit yeniden başkan

Yapılan seçimler sonucunda mevcut Başkan Enis Macit, delegelerin oylarıyla güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Yeni dönem yönetim kurulu üyeleri de belirlenerek görev dağılımı yapıldı.

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Macit, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, yeni dönemde de esnafın hak ve menfaatlerini korumak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Bayındır esnafı için çalışmaya devam”

Toplantıda, yeniden başkanlığa seçilen Enis Macit ve yönetim kurulu üyeleri tebrik edilerek başarı dilekleri iletildi. Genel kurul, alınan kararların ve seçim sonuçlarının Bayındır’a ve esnaf camiasına hayırlı olması temennisiyle sona erdi.