Son Mühür/ Merve Turan - Güzelbahçe Belediyesi tarafından Siteler Mahallesi 2. Liman Halk Plajı yanında hizmete açılan Güzmar ve Güzbel Port Cafe’nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışa CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Altan İnanç, CHP il ve ilçe yöneticileri, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, önceki dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu hizmet anlayışı her türlü takdiri hak ediyor”

Açılışta konuşan Ednan Arslan, Güzelbahçe Belediyesi’nin kısa sürede hayata geçirdiği hizmetlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Sayın Mustafa Günay ve ekibinin ortaya koyduğu çalışmalar her türlü takdiri hak ediyor. Kısa sürede halkın hayatına doğrudan dokunan bu kadar çok hizmet üretmek büyük bir emek ve kararlılığın göstergesidir.”

Arslan, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, belediyeciliğin yalnızca altyapı değil, sosyal adalet anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Spor alanının mülkiyeti belediyeye devredildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Altan İnanç ise Güzelbahçelilere müjde verdi. İlçede spor salonu olarak kullanılan alanın mülkiyetinin Güzelbahçe Belediyesi’ne devredildiğini açıklayan İnanç, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu kararın Güzelbahçe’ye hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Seçim vaatlerini tamamladık, yeni bir hikâye yazıyoruz”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise konuşmasında seçim döneminde verdikleri sözleri 23 ayda hayata geçirdiklerini belirterek, “Artık Güzelbahçe için yeni bir hikâye yazmanın zamanı. Güzmar projesi dayanışma belediyeciliğinin en güçlü örneklerinden biri oldu. Bugün beşinci marketimizi, beşinci kafemizi açmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Günay, Onur Günay Kampüsü’nde çocuklar ve gençler için eğitim, etüt ve sosyal destek projelerinin sürdüğünü, dayanışma mutfağıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli hizmet verildiğini vurguladı.

“Bu yapı bir binadan fazlası”

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ise projenin yalnızca fiziki bir yatırım olmadığını belirterek, “Burası bu kentin emeğinin, dayanışmasının ve ortak mücadelesinin simgesidir. Bu hikâye bir belediyenin değil, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan herkesin hikâyesidir.” dedi.

Mahalle talebi kısa sürede karşılık buldu

Siteler Mahallesi Muhtarı Kezban Hocek de projelerin mahalle için büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Bu proje mahallemize sadece bir hizmet değil, umut kazandırdı. Güvenilir ve uygun fiyatlı gıdaya erişim sağlandı.” diye konuştu.

800 metrekarelik sosyal yaşam alanı

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Güzmar ve Güzbel Port Cafe hizmete açıldı. Toplam 800 metrekarelik alanda kurulan tesisin alt katında uygun fiyatlı market hizmeti sunulurken, üst katta deniz manzaralı Güzbel Port Cafe vatandaşların kullanımına açıldı.