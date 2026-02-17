Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Alsancak Kordon’un alt kısmının yeraltı otoparkına dönüştürülebileceğine yönelik açıklamaları kent gündeminde geniş yankı uyandırdı. Tugay, Kordon’un dolgu alan olması nedeniyle teknik çözümlerle alt kısmın otopark, üst kısmın ise rekreasyon alanı olarak korunabileceğini belirterek projenin bölgedeki park sorununu kökten çözebileceğini ifade etti.

İZ-AFED’den yüksek risk uyarısı

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) Afet Yönetimi Plan ve Proje Ekibi, Kordon’un dolgu yapısı ve yüksek sıvılaşma riski nedeniyle projenin uzun vadede ciddi güvenlik tehditleri barındırdığını açıkladı.

Uzmanlar, deprem anında zeminin yüksek sıvılaşma riski taşıdığına dikkat çekerek, kazık sistemleri ve zemin iyileştirme çalışmalarının devasa bütçeler gerektireceğini belirtti. İzmir kıyılarındaki yıllık çökme oranı ve iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyesinin de hesaba katılması gerektiğini vurgulayan ekip, yeraltı otoparkının 50-60 yıllık süreçte büyük bir tehlikeye dönüşebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca yer altına inşa edilecek yapının “baraj etkisi” yaratarak yer altı sularının doğal akışını bozabileceği ve tuzlu su korozyonunun kamu maliyesi açısından ağır sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

“Kordon beton platforma dönüşebilir”

İZ-AFED uzmanları, projenin çevresel etkilerine de dikkat çekti. Beton tablanın üzerine serilecek yaklaşık 60 santimetrelik toprak katmanının büyük ağaç dokusunu korumaya yetmeyeceğini savunan ekip, Kordon’un doğal yapısının zarar görebileceğini belirtti. Geçmiş örnekleri hatırlatan uzmanlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı (Karantina) alt geçidinde yaşanan teknik ve hukuki sorunlara dikkat çekti. Benzer jeolojik zorluklar nedeniyle Alsancak Garı alt geçit projesinden vazgeçildiğini de anımsattı.

“Dev otopark trafiği artırır”

Ulaşım planlaması açısından da projeye karşı çıkan İZ-AFED heyeti, kent merkezine büyük ölçekli otopark yapılmasının çözüm değil yeni bir sorun yaratacağını savundu. 4 bin araçlık kapasitenin Alsancak trafiğini rahatlatmak yerine bölgeye daha fazla araç çekeceğini ifade eden uzmanlar, modern şehircilik anlayışının araçları merkez dışında tutmayı ve toplu ulaşımı teşvik etmeyi gerektirdiğini belirtti.

Ekip, İzmir Ulaşım Ana Planı’nın kent merkezini araçtan arındırma vizyonuna dikkat çekerek; yayalaştırma, bisiklet yolları ve raylı sistemlerin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı. Alsancak-Konak tramvay hattı ve merkez giriş ücretlendirmesi gibi çağdaş uygulamaların tartışılması gerektiği kaydedildi.

“Öncelik deniz taşkınları olmalı”

İZ-AFED, Kordon için daha acil sorunun deniz taşkınları olduğuna işaret ederek, otopark için ayrılacak bütçenin kıyıyı koruyacak doğa temelli mühendislik projelerine aktarılması gerektiğini savundu. Sünger bariyerler ve yaşayan kıyılar gibi çözümler öneren ekip, kalıcı ve estetik projelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.