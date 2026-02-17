SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Örnekköy kentsel dönüşüm projesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli "yurt dışı çıkış yasağı" şartıyla serbest kalırken avkat tepkisi yaşandı.

"Eski Görüntüler Geride Kaldı"

İzmir’de daha önce belediye iştiraklerine veya partili isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de CHP İl Başkanlığı’na bağlı hukukçular adliyeye çıkarma yapar, süreci anbean takip ederdi. Ancak İZBETON operasyonunda bu gelenek bozuldu.

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan şüpheliler için ne belediyeden ne de CHP ilden bir avukat heyeti görevlendirilmedi. Şüphelilerin savunmasını büyük oranda Baro tarafından atanan CMK avukatları ile ailelerin imkanlarıyla tutulan özel avukatlar üstlendi.

"Siyasi Sahiplenme" Eleştirisi

Avukat görevlendirilmemesi operasyonun hedefindeki isimlerin ve yakınlarının tepkisine neden oldu. Belediyenin kentsel dönüşüm gibi kritik bir projesinde görev alan personelin, yargı sürecinde "kurumsal destekten yoksun" bırakılması, parti içi ve belediye koridorlarında tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı çevreler bu durumu "Yeni dönemin mesafeli duruşu" olarak yorumlarken, bazıları ise "çalışanların kadere terk edildiği" eleştirisinde bulundu.

Neler Yaşanmıştı?

Bilirkişi incelemesinde, mülkiyeti İZBETON’a ait olan ancak inşaat işi kooperatife devredilen projede, 23 personelin hala İZBETON bünyesinde çalışıyor gibi gösterilerek sigorta primlerinin ve maaşlarının kamu bütçesinden ödendiği iddia edilmişti. Bu "hayalet çalışan" iddiası üzerine başlatılan operasyonda tüm gözler, kooperatif ve belediye arasındaki bu ilişkinin yasal boyutuna çevrilmiş durumda.