Son Mühür - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Bergama’nın üretim gücüne ve tarımsal ekonomisine katkı sağlayacak İzmir Seklik Barajı ve Sulaması Projesi’nin tamamlandığını duyurdu. Toplam 220 milyon TL maliyetle hayata geçirilen proje, bölge tarımında önemli bir dönüşüm hedefliyor.

1.500 dekar arazi modern sulamayla buluşacak

Proje kapsamında 2026 sulama sezonunda 1.500 dekar tarım arazisi modern sulama teknikleriyle sulanacak. Uygulama ile su tasarrufu sağlanırken, üretimde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

“Bölgemize ve İzmir’imize hayırlı olsun”

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Yumaklı,

“İzmir Bergama’nın üretim gücüne ve ekonomisine katkı sağlayacak İzmir Seklik Barajı ve Sulaması tamamlandı. Bu proje su tasarrufu sağlarken üretimde verimliliği de artıracak. Bölgemize ve İzmir’imize hayırlı, bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir tarım hedefi

Yetkililer, projenin devreye alınmasıyla birlikte Bergama’da tarımsal üretimin daha sürdürülebilir hale geleceğini, çiftçilerin sulama olanaklarının genişleyeceğini ve bölge ekonomisinin güçleneceğini belirtti.