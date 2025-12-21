Çanakkale-Lapseki karayolu, gece yarısı akılalmaz bir trafik faciasına sahne oldu. Emniyet güçlerinin "dur" ikazını hiçe sayarak kaçmaya çalışan bir otomobilin, ters yöne girerek karşı istikametten gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kovalamaca katliamla sonuçlandı

Olay, gece saat 02.30 sularında Lapseki ile Çanakkale arasındaki ulaşım aksında vuku buldu. Henüz sürücüsünün ismi netleşmeyen 35 APD 325 plakalı araç, iddiaya göre polis ekiplerinin denetim noktasında yaptığı dur ihtarına uymayarak hızını artırdı. Güvenlik güçlerinden kaçmak için Kangırlı sapağı mevkiinde aniden ters yöne dalan araç, trafik kurallarını ve can güvenliğini hiçe sayarak ilerledi. Bu esnada kendi yolunda seyir halinde olan Mustafa Soysal yönetimindeki 17 LP 800 plakalı otomobil, karşı yönden gelen araçla şiddetli bir şekilde çarpıştı.

Olay yerinde can pazarı yaşandı

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de metal yığınına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, maalesef iki araçta bulunan toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazadan sağ kurtulan tek isim olan sürücü Mustafa Soysal ise ağır yaralı olarak bölgedeki en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin naaşları, savcılık incelemesinin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Türkiye’yi yasa boğan kazada yaşamını yitirenlerin isimleri netlik kazandı. Polisten kaçtığı iddia edilen 35 APD 325 plakalı araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer olay yerinde can verdi. Diğer araçta bulunan ve evlerine gitmekte oldukları öğrenilen Neslihan Soysal ile Hanife Soysal da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yaşam mücadelesi veren sürücü Mustafa Soysal’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.