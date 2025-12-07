Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de bıçaklı kavga meydana geldi. Emirbeyazıt Mahallesi Cemil Şerif Baydur Sokak’taki olayda, iddiaya göre bir grup arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine 31 yaşındaki K.D., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri aldı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. K.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis bıçağı delil olarak aldı, şüpheli aranıyor

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçağı delil olarak muhafaza altına aldı. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirlendi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü şekilde sürüyor.