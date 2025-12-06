Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı lansmanla duyuruldu. Bu yıl liste; İstanbul, İzmir, Muğla ve ilk kez Kapadokya olmak üzere dört bölgeyi kapsadı. Türkiye genelindeki Michelin yıldızlı restoran sayısı ise 17’ye ulaştı.

Önümüzdeki yıldan itibaren Michelin Rehberi’nin tüm Türkiye’yi kapsayacağı açıklanarak gastronomi sektöründe yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Datça için tarihi an: Türkiye’nin en iyi genç şefi Datça’dan çıktı

2026 seçkisinin en dikkat çekici sürprizi Datça’dan geldi.

Michelin Rehberi jürisi, bu yılın **“En İyi Genç Şef Ödülü”**nü Datça’daki bir restoranın genç şefi Duru Akgül’e verdi.

Akgül’ün ulusal ölçekte “Türkiye’nin En İyi Genç Şefi” seçilmesiyle Datça, gastronomi haritasında ilk kez bu kadar belirgin bir yer edindi.

Datça ilk kez Michelin sayfalarında: Tavsiye edilen restoran listesine girdi

Genç şef ödülünün yanı sıra Datça’dan bir restoran da Michelin’in “Tavsiye Edilen Restoranlar” listesine girmeyi başardı.

Böylece Datça, 2026 seçkisinde hem bireysel başarı hem de restoran kategorisiyle çifte gurur yaşadı.

Gastronomi uzmanları, bu gelişmenin Datça’nın yerel mutfağını uluslararası sahneye taşıyan önemli bir adım olduğu görüşünde.

Muğla’da yıldızlar parladı, Datça öne çıktı

Muğla genelinde Bodrum merkezli restoranlar yıldız ve ödüllerle öne çıkarken, Datça’nın yükselişi özellikle dikkat çekti.

“En İyi Genç Şef” ödülünün Datça’ya gitmesi, ilçenin sakin, doğal ve özgün mutfak anlayışının Michelin dünyasında değer gördüğünü ortaya koydu.

Bu başarı; zeytinyağlılardan deniz ürünlerine, bademden kekik aromalı tariflere uzanan Datça mutfağının hem ulusal hem uluslararası tanınırlığını artırdı.

Kapadokya ilk kez rehberde

Bu yılın bir diğer önemli gelişmesi ise Kapadokya’nın ilk kez Michelin Rehberi seçkisine dahil edilmesi oldu.

Bölgede artan gastronomi yatırımları ve yerel mutfağın rafine yorumu, Kapadokya’nın listeye girmesinde etkili oldu.