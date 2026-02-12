Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına ve yoğun yağış uyarısının ardından Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamada, 12 Şubat Perşembe günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretimin durdurulduğu bildirildi.

Yoğun yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bölgede kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda Bodrum ve Milas’ta öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği için önleyici karar alındı.

Tüm eğitim kurumlarını kapsıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan yazılı duyurularda; resmi ve özel okulların yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ile çeşitli kursların da tatil kapsamına alındığı belirtildi.

Kararın, olası olumsuzlukların önüne geçmek ve güvenliği sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

“Güvenlik önceliğimiz”

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, meteorolojik veriler doğrultusunda hareket edildiği belirtilerek herhangi bir risk oluşmaması için eğitime ara verildiği kaydedildi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, yoğun yağış beklentisi nedeniyle 12 Şubat’ta eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yetkililerden dikkat çağrısı

Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Hava koşullarına bağlı gelişmelerin yakından izleneceği ve gerekli görülmesi halinde yeni duyurular yapılacağı belirtildi.