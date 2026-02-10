Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum, kıyı şeridinin korunması adına önemli bir uygulamaya sahne oldu. İlçede sahile izinsiz şekilde inşa edilen yapıların kaldırılması için kapsamlı bir yıkım süreci başlatıldı.

Kurumlar sahada ortak çalıştı

Yıkım ve tahliye çalışmaları; Bodrum Kaymakamlığı koordinasyonunda, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekiplerinin ortak katılımıyla yürütüldü. Ekipler sabah saatlerinde Kumbahçe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Paşatarlası sahiline giriş yaptı.

Güvenlik önlemleri alındı

Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sahil hattında yer alan ve herhangi bir resmi izne dayanmadan yapılan derme çatma yapıların önce tahliyesi gerçekleştirildi, ardından yıkım işlemine geçildi.

Denize atılan tonozlar da kaldırılıyor

Çalışmalar yalnızca kara üzerindeki yapılarla sınırlı kalmadı. Denize izinsiz şekilde yerleştirilen tonozlar da ekipler tarafından sökülerek kaldırılmaya başlandı. Böylece hem kıyı düzeni hem de deniz ekosistemi açısından önemli bir adım atılmış oldu.

Yıkımlar Mahfel Kafe’ye kadar sürecek

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yürütülen çalışmalar Mahfel Kafe’ye kadar olan sahil bandında devam edecek. Bu hatta bulunan tüm izinsiz yapıların tek tek tespit edilerek kaldırılacağı, sahilin kamuya açık ve doğal yapısına uygun hale getirileceği belirtildi.