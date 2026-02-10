Muğla’nın Ula ilçesi, yerel yönetim camiasını yasa boğan bir haberle sarsıldı. İlçede bir dönem Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkan aday adayı olan 50 yaşındaki Oruç Özkan, evinde ölü bulundu.

Yakınları tarafından bulundu

Edinilen bilgilere göre, Özkan’dan haber alamayan yakınları evine gitti. Yapılan kontrolde Oruç Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Kalp rahatsızlığı detayı

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Oruç Özkan’ın geçmişte kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirdiği öğrenildi. İlk değerlendirmelerde, ölümün ani kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kesin neden otopsiyle netleşecek

Özkan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesinin Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi. Otopsi sonucunun ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden taziye mesajı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Oruç Özkan’ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı paylaştı. Yılmaz mesajında, Özkan’ın Ula ve Muğla kamuoyunda sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğuna vurgu yaparak ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Ula’da derin üzüntü

Siyasi geçmişi ve yerel yönetimdeki çalışmalarıyla tanınan Oruç Özkan’ın ani vefatı, ilçede ve Muğla genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Özkan’ın cenaze törenine ilişkin bilgilerin, otopsi işlemlerinin ardından netleşmesi bekleniyor.