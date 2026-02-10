Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, rüşvet iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Seydikemer Kaymakamı’nın koruma polisi ile şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma göçmen kaçakçılığı dosyasından çıktı

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma sırasında, bazı usulsüzlüklere ulaşıldı. Bu kapsamda Kaymakamlıkta görevli koruma polisi F.D. ile şoför H.M.’nin rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Adli süreç devam ediyor

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi. Savcılık, iddiaların tüm boyutlarıyla aydınlatılması için delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten idari soruşturma kararı

Olayın ardından Muğla Valiliği de devreye girdi. Valilik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, adli sürece paralel olarak idari soruşturma başlatıldı.

Görevden uzaklaştırıldılar

Hakkında soruşturma yürütülen koruma polisi ve şoförün, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılarak açığa alındığı bildirildi. Yetkililer, kamu görevine duyulan güvenin korunması adına sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Gözler soruşturmanın sonucunda

Seydikemer’de yaşanan gelişme sonrası, hem adli hem de idari soruşturmalardan çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. Yetkililer, yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.